Сирия угрожает Израилю войной за Голанские высоты

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Заместитель министра иностранных дел Сирии Файсал аль-Микдад направил письмо командующей миротворческими силами ООН на Ближнем Востоке генералу Кристин Лунд, в котором сообщил: Сирия готова «освободить» Голанские высоты военным путем, если Израиль не откажется от контроля над плато.

Как пишет панарабская газета «Аль-Раи аль-Юм», письмо было написано после того, как Голаны посетил американский сенатор Линдси Грэм, которого сопровождали премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и посол США в Иерусалиме Дэвид Фридман.

Грэм заявил, что после возвращения в США будет добиваться признания Голанских высот частью Израиля. Он отметил стратегическое значение плато и его связь с историей еврейского народа.

Слова Грэма возмутили не только сирийское руководство. «Хотите вы этого или нет, Голаны – сирийская земля. Не признавать это – значит, играть с огнем», — написал Мартин Индик, занимавший пост специального посланника на Ближнем Востоке в администрации Барака Обамы.

В то же время в отчете о правах человека, опубликованном государственным департаментом США, американская администрация отказывается от использования термина «оккупированные» в отношении Голан. Они названы «территориями, контролируемыми Израилем».

NEWSru.com.il