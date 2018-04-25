Система распознавания лиц в аэропорту Вашингтона помогла поймать первого нарушителя на третий день после запуска

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20 августа в Вашингтонский аэропорту имени Даллеса была запущена система распознавания лиц пассажиров. Уже через два дня она помогла сотрудникам Таможенно-пограничной службы США (CBP) обнаружить нарушителя, пишет The Next Web .

Как сообщается в пресс-релизе CBP, 22 августа 26-летний пассажир, прилетевший из Сан-Паулу (Бразилия), предъявил на пункте контроля паспорт гражданина Франции. Однако система распознавания лиц выявила, что лицо мужчины не совпадает с фотографией в паспорте.

После этого офицер направил пассажира на дополнительный досмотр, во время которого мужчина начал заметно нервничать. В ходе процедуры досмотра сотрудники CBP нашли в его ботинке ID-карту гражданина Конго с подлинной фотографией нарушителя, которому теперь грозит тюрьма.

По данным на февраль прошлого года, ежедневно в США прибывает около 105 тысяч иностранцев, не считая тех, кто попадает в страну через границу с Канадой и Мексикой. С учетом декларируемой администрацией президента Дональда Трампа политики борьбы с нелегальными мигрантами, CBP нуждается в новых инструментах для контроля въезжающих, и системы распознавания лиц могут принести ведомству немалую пользу. Как рассчитывают в ведомстве, внедрение этой технологии позволит не только выявлять правонарушителей, но и ускорить процедуру паспортного контроля в аэропортах.

В настоящее время аналогичные системы проходят тестирования еще в 13 международных аэропортах США.

NEWSru.com