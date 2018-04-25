Ситуация в Косово может ухудшиться, предупредил президент Сербии

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Ситуация в Косово и Метохии вышла из стадии «замороженного конфликта» и может ухудшиться. Об этом, как передает ТАСС, заявил журналистам президент Сербии Александар Вучич.

По его словам, недавние заявления Приштины говорят о том, что «они не собираются отменять торговые пошлины в скором времени».

Боюсь, что мы вышли из того, что называлось замороженным конфликтом, и сегодня можем ожидать только ухудшения положения вещей. Этот конфликт, к сожалению, разморожен», — пояснил президент.

Сербский лидер отметил, что Белград продолжит прикладывать усилия по сохранению мира в регионе, несмотря на «заявления косоваров об объединении Косовска-Митровицы» и высказывания о принадлежности горно-обогатительного комбината «Трепча». «Перед нами нелегкий период, но мы постараемся сохранить мир и стабильность, сохранить наше государство и наши национальные интересы», — заявил Вучич.

«Нашими действиями на внешнеполитическом плане должны быть объяснения всему миру о том, что мы хотим сохранить мир и стабильность в Косово и Метохии, а также сохранить наш народ в Косово и Метохии», — подчеркнул глава Сербии.

Напомним, Косово 21 ноября прошлого года ввело таможенные пошлины в размере 100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины. Позднее правительство частично признанного государства приняло решение расширить 100-процентные пошлины на все товары, поступающие с территории Центральной Сербии, в том числе и несербского производства.

В субботу министр иностранных дел России Сергей Лавров на Мюнхенской конференции заявил, что введение Приштиной стопроцентных пошлин на сербские товары было согласовано с США и Евросоюзом, чтобы Белград согласился на независимость края.

Косовский парламент провозгласил независимость края в одностороннем порядке в феврале 2008 года, в 2010 году Международный суд ООН признал это решение легитимным. В настоящее время Республику Косово, по версии Белграда, признают около 100 стран, при этом Приштина считает, что таких государств 117.

Против признания Косово выступают в том числе Россия, Израиль, Индия, Китай, а также пять стран ЕС.

NEWSru.com