Скандал между Москвой и Дели: на арендованную Индией российскую подлодку проникли американцы

Между Россией и Индией разразился не подтвержденный официально, но от этого не менее грандиозный скандал. Индийские власти допустили технических специалистов ВМС США на российскую атомную подлодку, которую Индия арендует с 2011 года. Инцидент может серьезно осложнить переговоры о лизинге второй субмарины и повлиять на другие совместные проекты в области военно-технического сотрудничества. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин собирается лететь в Дели, чтобы на месте разбираться в произошедшем.

Издание Strategy Page в статье под названием “Из России с паранойей” пишет, что Россия подозревает Индию в нарушении договора аренды и допуске американских военно-морских специалистов на борт субмарины проекта 971И, которая получила в ВМС Индии название INS Chakra.

По договору аренды Индия выплачивает России 178 тысяч долларов в день и вправе использовать субмарину в течение 10 лет. За время, прошедшее со дня подписания договора, Индия разработала и построила собственный атомоход INS Arihant, эта подлодка была принята на вооружение в феврале 2017 года. Тем не менее Москва и Дели продолжают переговоры по поводу аренды второй российской подлодки проекта 971И, даже обсуждается инвестиция серьезных средства в разработки, касающиеся оснащения субмарины ядерным оружием.

В настоящее время Chakra находится на базе неподалеку от Вишакхапатнама. В начале октября подлодка повредила обтекатель носовой антенны. Сейчас специалисты, включая российских инженеров, выясняют, можно ли заделать дыру размером 1,5 на 1,5 метра на месте или следует отправлять подлодку на ремонт в Россию, отмечает The Hindu.

Газета “Коммерсант” не смогла получить официальных комментариев в Федеральной службе по ВТС, Объединенной судостроительной корпорации и “Рособоронэкспорте” по поводу возможного проникновения на подлодку американских специалистов. Однако анонимные источники в госструктурах подтвердили совершение индийскими партнерами нескольких “недружественных актов по отношению к РФ”.

В первом случае недовольство российской стороны вызвало посещение американской делегацией авианосца Vikramaditya (бывший “Адмирал Горшков”). Однако этот корабль находится в собственности индийских ВМС, и предъявлять официальные претензии не стали из-за их бесперспективности. Затем американские спецы оказались на борту АПЛ Chakra.

Топ-менеджер одного из предприятий судостроительной отрасли утверждает, что теоретически никакой проблемы появление представителей ВМС США на субмарине не составляет, поскольку без чертежей и технической документации на подлодку (они находятся у российских специалистов) разобраться в ее системах крайне сложно. В то же время другой собеседник “Коммерсанта” полагает, что хорошо подготовленные технические специалисты “какую-никакую, но информацию оттуда для себя вынесли”.

Прояснить ситуацию предстоит вице-премьеру Дмитрию Рогозину, который отправится в Индию с официальным визитом уже в декабре. Помимо инцидента с Chakra и переговоров по лизингу второй подлодки ему предстоит обсудить проект создания истребителя пятого поколения, соглашение по которому было подписано с Дели еще в 2007 году, но пока не перешло в практическую плоскость. Также Рогозин намерен убедить индийских партнеров ускорить подписание соглашения по поставке 48 вертолетов Ми-17В-5 и передаче ВМС Индии четырех фрегатов проекта 11356 и досогласовать условия сделки по поставке от четырех до шести дивизионов зенитных ракетных систем С-400.

Подводная лодка, на которой, предположительно, побывали американские специалисты, считается проклятой из-за гибели части экипажа во время морских испытаний. В 2008 году, когда носившая тогда название К-152 “Нерпа” субмарина вышла из акватории приморского завода “Звезда”, на борту в результате аварии сработала система пожаротушения. Трое российских военных и 19 гражданских специалистов погибли, 21 человек пострадал.

NEWSru.com

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