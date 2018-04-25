Скандал в Канаде: Трюдо призвали уйти в отставку

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо столкнулся с самым взрывоопасным кризисом в собственной администрации после того, как бывший генеральный прокурор Канады Джоди Уилсон-Рейболд прервала молчание и дала показания по делу компании SNC-Lavalin. В результате Трюдо призвали уйти в отставку, пишет агентство Bloomberg.

Экс-генпрокурор назвала действия Трюдо и его помощников незаконным вмешательством в судебную систему Канады. В частности, по ее утверждения, администрация Канады пыталась повлиять на разбирательство и прекратить дело против SNC-Lavalin. Трюдо пытается оправдать это тем, что хотел предотвратить потерю рабочих мест.

По словам экс-генпрокурора, члены администрации Трюдо оказали «политическое вмешательство». Уилсон-Рейболд заявила, что оказывала сопротивление вмешательству, потому что хотела отстоять принцип независимости судебных органов и верховенства закона, однако чиновники, по ее словам, проигнорировали ее неоднократные просьбы прекратить поднимать этот вопрос.

Агентство отмечает, что скандал с Трюдо уже повлиял на позиции правящей партии, согласно данным опросов. Однако политические последствия в данный момент трудно предсказать, считает Bloomberg.

Сам Трюдо в среду вечером отверг все обвинения в свой адрес, заявив, что никогда не выходил за рамки дозволенного в общении с генпрокурором и лишь беспокоится о том, что лишение контрактов SCN-Lavalin крайне негативно скажется на 52 тыс. сотрудников строительного гиганта. В то же время оппозиция страны уже призвала премьер-министра немедленно покинуть свой пост. В частности с таким требованием выступил лидер Консервативной партии Канады Эндрю Шир, призвав прокуратуру завести дело в отношении господина Трюдо о препятствовании правосудию.

Как сообщалось, в Канаде разгорелся скандал вокруг премьера Трюдо. Из-за политического скандала уволились советник Трюдо и министр юстиции Канады. Скандал возник из-за давления на генпрокурора.

Напомним, что Трюдо принес официальные извинения представителям сексуальных меньшинств страны за длившуюся десятилетиями дискриминацию со стороны федеральных властей.

korrespondent.net