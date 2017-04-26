Скандальные учения в Шальчининкай: «игрищами в сепаратизм» недовольны ни политики, ни организаторы

Министру внутренних дел Эймутису Мисюнасу пришлось оправдываться на заседании парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне за учения, проведенные 11 апреля в Шальчининкай. Премьер Саулюс Сквярнялис считает, что первый блин вышел комом.

Эти учения вызвали огромный скандал. Они имитировали нападение «зеленых человечков» на Шальчининкай, где живут в основном поляки, якобы по аналогии с событиями в Крыму в 2014 году. Местную полицию и власти района не предупредили об учениях. Участники были в униформе без отличительных знаков. Они «захватили» комиссариат полиции, провозгласили «Шальчининкскую народную республику».

При проведении учений учебное оружие не должно было быть использовано, как и не должно было быть речи о создании так называемой «Шальчининкской народной республики», отметил Мисюнас.

«Того текста о республиках не должно было быть, это полицейские слишком вошли в роль злодеев. А поскольку учения снимали присутствующие журналисты, они и распустили языки», – сказал министр на заседании парламентского комитета (КНБО).

Члены КНБО учения назвали «джазированием» и высказали критические слова в связи с тем, что сотрудники полиции и пограничники Шальчининкай заблаговременно не были извещены о проведении учений.

По словам Мисюнаса, о проведении не объявленных заранее учений договорились на совещании руководителей подведомственных МВД учреждений, чтобы их сотрудники вели действия, как в реальной обстановке.

Однако, сказал он, в сценарии не было предусмотрено, что «зеленые человечки» будут с оружием и провозгласят создание «Шальчининкской народной республики».

«А если бы застрелили? Если бы находившиеся в полицейском участке вооруженные люди стали обороняться?» – вопрошала член КНБО Раса Юкнявичене.

Член КНБО Юозас Олекас был удивлен, почему для учений был выбран именно Шальчининкай, где большую часть жителей составляют лица польской национальности.

«Такой вопрос уже на грани… Не нужно провоцировать проживающие в Литве нацменьшинства», — сказал Олекас.

С ним согласился и другой член комитета, представитель фракции Избирательной акции поляков Литвы — Союза христианских семей Михал Мацкевич.

«Почему вы выбрали Шальчининкай, а не Варену, Кайшядорис?» — спрашивал парламентарий.

По словам министра, Шальчининкай для проведения учений выбрали потому, что это приграничная местность, где имеется и полицейский комиссариат, и пограничная застава.

Учения в Шальчининкай были нужны, и они не были связаны с проживающим там национальным меньшинством, но некоторые прозвучавшие заявления были оскорбительными, заявил во время правительственного часа в Сейме премьер Саулюс Сквярнялис.

«Учения были такими, каких раньше не было. Не знали ни полицейские, ни пограничники, были реальные учения, а не, прошу прощение за употребление русского слова «показуха», когда они проводятся, заранее зная, кто нападет, кто победит. Да, учения были нестандартные. Первый блин, к сожалению, вышел комом», – заявил премьер.

«И я считаю, что самый большой ком произошел не потому, что организовали в Шальчининкай, это действительно не имеет ничего общего с национальным меньшинством. Это могло происходить где-нибудь в Вилкавишкисе, или Кибартай, или т. п. Однако эти фразы, использование этой легенды, министр информировал даже меня, что такого в сценарии не было написано, это была импровизация должностных лиц, я считаю это недоразумением и оскорблением», – сказал председатель правительства.

Глубокое возмущение это мероприятие вызвало у властей Шальчининкского района.

«Провозглашение «Шальчининкской народной республики» уже одним своим названием намекает на созданную во время конфликта россиян и украинцев Донбасскую народную республику, и отождествление жителей Шальчининкай с донбасскими сепаратистами является циничной провокацией и очередным издевательством над общиной», — говорится в заявлении самоуправления.

Его представители утверждают, что центральные власти Литвы «игнорируют местную власть и манипулируют районом, в котором проживают национальные меньшинства».

Инф. «ЛК»

Метки: N17 (1157) 27 апреля, Саулюс Сквярнялис, скандал, учения, Шальчининкай, Эймутис Мисюнас