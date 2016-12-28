Сколько будем отдыхать в 2017 году

В наступающем году нас ждут четыре «длинных выходных».

Как обычно, три нерабочих дня выпадают на Пасху: 15 апреля (суббота), 16 апреля – Светлое Христово Воскресение и 17 апреля – второй день Пасхи.

Еще три нерабочих дня выпадают на Международный день труда 1 мая (понедельник) и 29 и 30 апреля – суббота и воскресенье.

Три нерабочих дня нас ожидают и на Новый год – 30 декабря – суббота, 31 декабря – воскресенье и 1 января – понедельник.

На Рождество нас ожидают целых четыре нерабочих дня. Празднуем 24-26 декабря (воскресенье, понедельник, вторник), а 23 декабря выпадает на субботу.

В наступающем году на субботу выпадают День восстановления независимости Литвы 11 марта и праздник Йонинес – 24 июня. Еще несколько нерабочих дней выпадают на середину недели: 16 февраля – День восстановления Литовского государства – четверг; 6 июля – День коронации Миндаугаса – четверг, праздник Жолине – 15 августа тоже будет в четверг и 1 ноября – День поминовения усопших приходится на среду.

Между тем в Литве уже не первый год продолжаются дискуссии по поводу введения рождественских каникул, как это принято в ряде европейских стран. Например, премьер Литвы Саулюс Сквярнялис не одобряет введение рождественских каникул для всех, однако считает, что, возможно, следовало бы перейти к порядку, когда рабочие дни между нерабочими и праздничными днями переносились на ближайшие выходные.

«В такой день бывает обычно больше времяпровождения на рабочем месте, нежели работы. Можем подумать, не стоит ли вернуться к переносу, к длинным выходным и переносу на ближайшую субботу. Думаю, что для большинства людей это было бы приемлемо», – отметил в интервью радиостанции Žinių radijas премьер-министр.

«Говоря о бюджетном секторе, мы такой роскоши (рождественские каникулы) не сможем себе позволить. Неделя – довольно продолжительное и дорогостоящее удовольствие для государства», – добавил он.

По словам С. Сквярнялиса, в частном секторе часто не работают неделю между Рождеством и Новым годом, поскольку в этот период отдыхают партнеры в других странах. Зачастую работники в период между праздниками берут отпуска.

До 2012 г. решением правительства рабочий день, если он выпадал между нерабочими днями, переносился на ближайшую субботу. Впоследствии правительство постановило такие дни не переносить, ибо это мешало стабильной работе предприятий и учреждений.

Инф. «ЛК»

Метки: N52 (11340) 29 декабря, выходные, нерабочие дни