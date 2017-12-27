Сколько будем отдыхать в 2018 году

В наступающем году нас ждут четыре длинных выходных.

Как обычно, три нерабочих дня выпадают на Пасху: 31 марта (суббота), 1 апреля – Светлое Христово Воскресение и 2 апреля – второй день Пасхи.

Еще три нерабочих дня выпадают на 16 февраля – День восстановления Литовского государства – пятница и следующие за ней суббота и воскресенье 17 и 18 февраля.

Три нерабочих дня нас ожидают и 6 июля – День коронации Миндаугаса, который выпадает на пятницу, 7 и 8 июля, соответственно, суббота и воскресенье.

Самые длинные выходные – целых пять – будут на Рождество. Празднуем 24-26 декабря (понедельник, вторник, среда), а 22 декабря выпадает на субботу и 23 декабря – на воскресенье.

В наступающем году на воскресенье выпадают День восстановления независимости Литвы 11 марта и праздник Йонинес – 24 июня. Еще несколько нерабочих дней выпадают на середину недели: Международный день труда 1 мая (вторник), праздник Жолинес – 15 августа будет в среду и 1 ноября – День поминовения усопших приходится на четверг. Новый год – 1 января – выпадает на вторник.

Правда, 2017 год завершится тоже длинными новогодними выходными – 30 декабря – суббота, 31 декабря – воскресенье и 1 января – понедельник.

Инф. «ЛК»

Метки: N52 (1192) 28 декабря, выходные