Сколько будем отдыхать в 2019 году

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В наступающем году нас ждут пять длинных выходных.

Как обычно, три нерабочих дня выпадают на Пасху: 20 апреля (суббота), 21 апреля – Светлое Христово Воскресение и 22 апреля – второй день Пасхи.

Еще три нерабочих дня выпадают на 11 марта – День восстановления независимости Литвы – понедельник и предшествующие ему суббота и воскресенье 9 и 10 марта.

Три нерабочих дня нас ожидают на Йонинес – 24 июня (понедельник) и ему предшествуют 22 (суббота) и 23 (воскресенье) июня.

1 ноября – День поминовения усопших приходится на пятницу. Значит, еще три нерабочих дня с субботой (2 ноября) и воскресеньем (3 ноября).

Три выходных будут и на Рождество. Празднуем 24, 25 и 26 декабря – вторник, среда, четверг.

В наступающем году на субботу выпадают День восстановления Литовского государства 16 февраля и День коронации Миндаугаса – 6 июля. Еще несколько нерабочих дней выпадают на середину недели: Международный день труда 1 мая (среда), праздник Жолинес – 15 августа будет в четверг. Новый год – 1 января – выпадает на вторник.

Правда, 2018 год завершается самыми длинными рождественскими выходными, которых выпало пять дней.

Информация «ЛК», BNS