Сколько лет прослужит аккумулятор

🔊 Воспроизвести

Батарейка она и есть батарейка, куда ее ни поставь. Однажды заряд в ней иссякнет, и машина, грустно моргнув на прощание лампочками, «превратится в тыкву». Чтобы этого не случилось, на приборной панели некоторых автомобилей до сих пор можно найти соответствующую шкалу, показывающую состояние аккумулятора. А если такого прибора нет, ведь многие автопроизводители считают мультиметр анахронизмом и оставили только красную пиктограмму, обозначающую полный разряд. Как же узнать о скорой кончине главной автомобильной батареи заранее?

Прежде всего стоит разобраться с теорией. Поговорим о самых обычных, «кислотных» АКБ, которыми автомобиль оснащается на заводе. Как правило, на конвейерах устанавливают качественные батарейки, в состав пластин которых входит много свинца, а также драгоценные металлы, позволяющие значительно увеличить срок службы. Но рано или поздно их ждет одинаковая участь: сульфатация, которая приведет к выходу аккумулятора из строя. Во время химической реакции внутри устройства образуется сульфат свинца, со временем полностью покрывающий пластины, не давая батарее работать. Чем сильнее разряжен аккумулятор — тем быстрее он придет в негодность. Пары-тройки полных разрядов будет достаточно, чтобы прикончить АКБ. Именно из этого пункта напрямую следует длительность жизни АКБ.

Чем чаще батарея сильно разряжается — тем меньше она живет. Происходит такая разрядка по ряду причин: короткие пробеги и холодная погода, некорректная работа генератора и плохой контакт на клеммах. При запуске двигателя в мороз аккумулятор тратит много энергии, но кое-где все еще греют авто, поэтому батарейка успевает зарядиться даже на короткой дистанции. А вот с работой систем нужно держать «ухо востро»: внимательно следить за окислами и налетом на клеммах, регулярно проводя процедуру очистки и обработки. Генератор же вольностей по отношению к себе не допустит вовсе — малейшая неисправность тут же приведет в «гости» к электрику.

Самое печальное, что может произойти — это внезапный отказ АКБ. Заметим, что превентивные действия тут не помогут: даже свежеприобретенный аккумулятор в ряде случаев может «сделать ручкой». Самозащита со стороны водителя заключается в постоянном контроле: заливая «незамерзайку» или вытаскивая масляный щуп, не забудьте уделить минуту батарее. На многих автоаккумуляторах есть встроенный индикатор заряда: круглое окошко, которое профессионалы называют гидрометром. Если зеленый поплавок внутри хорошо виден, значит с АКБ все в полном порядке, заряд в норме. Если же «зеленый сигнал» только угадывается, значит, емкость батареи снижается, но все еще остается достаточной для пуска двигателя. В случае, когда не видно ничего или всплыл дополнительный красный поплавок, — дело табак, надо идти в магазин. Пешком.

Второй метод уже основан на опыте и внимательности: если автомобиль заводится тяжелее обычного, приходится дольше «крутить» стартер, или начинают «подмигивать» фары — пора задуматься. Следующего пуска двигателя может уже и не случиться.

Качественный аккумулятор от проверенного бренда способен прослужить не менее пяти-шести лет, а при правильной эксплуатации и должном внимании — до 8 лет. Начать стоит с выбора: про попа и дешевизну слышали все, а вот про гарантийные сроки — немногие. Если производитель гарантирует 3 года, в своем продукте он уверен. Меньше — следует крепко задуматься. Если на гарантийном талоне стоит срок в 6 месяцев, следует и вовсе отложить покупку. Хороший аккумулятор видно издалека: известный производитель, высокое качество изготовления и такая же высокая цена.

Купить — мало. Нужно внимательно приглядывать, проверять напряжение и, если есть такая возможность, электролит — этот пункт, к слову, имеется во многих дилерских инструкциях и перечне операций для ТО. Следить за состоянием клемм и не допускать полного разряда — не зря ведь деды снимали на зиму батарейку и несли ее домой! Даже самый дорогую АКБ можно привести в негодность за 12 месяцев.

Аккумулятор — это не просто дорогая запчасть. Это в первую очередь гарантия комфорта и безопасности, ведь от его корректной работы и «доброго здравия» напрямую зависит запуск двигателя в любую погоду.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ