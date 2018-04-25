Сколько самоуправления тратят на социальные услуги?

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По данным, которые самоуправления предоставили Министерству социальной защиты и труда, на социальные услуги в 2017 г. самоуправления затратили в среднем 3% расходов своего бюджета.

Больше всего – 6,2%, или немногим более 1 млн евро, из своего бюджета на социальные услуги выделило самоуправление Скуодаса, а меньше всего – 1,3%, или 273,1 тыс. евро, самоуправление Друскининкай.

За последние несколько лет расходы самоуправлений на социальные услуги увеличились незначительно: от 2,7% в 2015 г. до 3% в 2017 г. Однако средств, выделяемых самоуправлениями на социальные услуги, не хватает.

По данным на 1 октября с. г. в самоуправлениях страны в очередях на получение долгосрочной социальной помощи было записано 699 пожилых людей и 59 лиц с ограниченными возможностями, социальные услуги на дом ожидал 781 человек, а услуг, оказываемых в дневных центрах, ожидали 118 лиц.

«Средства, выделяемые самоуправлениями на социальные услуги, не обеспечивают помощи тем, кто в связи с преклонным возрастом, ограниченными возможностями или по социальным проблемам не имеют возможности самостоятельно позаботиться о себе или о своей семье. Только качественные социальные услуги, оказываемые в достаточном объеме, могут решить проблемы человека, семьи или общества, способствовать социальной безопасности общества, помочь преодолеть социальное разделение», — утверждал министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис.

По данным Департамента статистики, в 2017 г. социальные услуги получили около 202 тыс. граждан. Общие социальные услуги, т. е. обеспечение самыми необходимыми предметами, услуги питания, личной гигиены, транспорта получили 83,3 тыс. граждан, а специальные социальные услуги, т. е. помощь на дому, социальный надзор и социальную опеку в учреждениях социальных услуг получили 118,8 тыс. граждан.

Социальные услуги – по потребностям

Оказание социальных услуг организуют самоуправления. Они оценивают и анализируют потребности граждан в социальных услугах, прогнозируют и определяют масштаб и вид оказания социальных услуг.

Социальные услуги оказываются всем нуждающимся в этом людям или семьям. Это могут быть люди пожилого возраста, люди с ограниченными возможностями, дети, семьи, одинокие граждане, лица, испытывающие социальный риск, семьи, опекающие детей, и т. д.

Социальные услуги оказываются по индивидуальным потребностям и интересам лица или его семьи после того, как установят, какая помощь нужна этому человеку. Например, пожилой одинокий человек может получить помощь или дневную социальную опеку у себя дома, такие же услуги может получить человек пожилого возраста или лица с ограниченными возможностями, которые живут вместе со своими близкими, но в рабочие дни последние не могут позаботиться о них или им нужна передышка, также на эти услуги могут рассчитывать семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями.

Все виды социальных услуг и их содержание описаны в каталоге социальных услуг. О социальных услугах, оказываемых на территории конкретного самоуправления, каждое самоуправление информирует своих жителей.

Кто может получить социальные услуги?

Социальные услуги оказываются лицам или семьям, которые не могут в полной мере самостоятельно позаботиться о себе или семье, участвовать в жизни общества:

*лицам с ограниченными возможностями и их семьям;

*детям и семьям;

*лицам пожилого возраста и их семьям;

*взрослым, испытывающим социальный риск.

Потребность в социальных услугах устанавливается индивидуально с учетом несамостоятельности лица и его возможности воспитывать самостоятельность или компенсировать ее социальными услугами. Конкретно оцениваются возраст человека, функциональные нарушения организма, немощность, социальная ситуация, риск и другие обстоятельства, учитываются и выводы работников иных институций — здравоохранения, просвещения, воспитательных учреждений, службы определения ограниченных возможностей, полиции и прочих о состоянии и проблемах человека.

Требуются ли семье социальные услуги, это устанавливается по общей оценке способностей, возможностей членов семьи, их мотивации решать социальные проблемы своей семьи, поддерживать связь с обществом.

Социальные работники самоуправления устанавливают, какие социальные услуги, финансируемые из средств бюджета самоуправления или специальных целевых дотаций из бюджета государства, требуются пожелавшему их лицу или семье.

Сколько стоит?

Общие социальные услуги, такие как информирование, консультирование, оказание помощи, представительство, оказываются бесплатно.

Размер оплаты за иные социальные услуги лицу или семье устанавливает самоуправление в зависимости от вида оказываемых социальных услуг, их периодичности и финансовых возможностей человека или семьи оплачивать эти услуги. Лицо или семья за социальные услуги не может платить больше, чем размер расходов на оказываемые социальные услуги.

Услуги по социальному надзору, например, помощь на дому, воспитание и поддержание социальных навыков, временный ночлег и другие являются бесплатными для тех, кто получает социальную помощь или средний доход семьи, в которой на одного человека приходится средств меньше чем двойной размер поддерживаемых государством доходов, т. е. 244 евро, за исключением взрослых, испытывающих социальный риск, которые более месяца в календарном году живут в учреждении по оказанию социальных услуг и пользуются в нем социальным надзором.

Размер оплаты за кратковременную социальную опеку не может превышать 80% доходов лица. Когда лицо получает целевую компенсацию расходов на услуги или надзор (помощь), то вся эта компенсация предназначается для покрытия оплаты за кратковременную социальную опеку.

Размер оплаты за длительную социальную опеку устанавливается с учетом доходов и имущества лица. Для взрослого размер оплаты не может превышать 80% доходов, если стоимость имущества лица меньше установленного в самоуправлении по месту жительства норматива стоимости имущества. В том случае, если лицо получает целевую компенсацию расходов на услуги или надзор (помощь), то вся компенсация предназначается для покрытия расходов за долгосрочную социальную опеку.

Если стоимость имущества взрослого выше установленного в самоуправлении норматива оценки имущества, то размер оплаты за долгосрочную социальную опеку взрослому в течение месяца увеличивается на 1%, считая от стоимости имущества, превышающей норматив.

Например, в самоуправлении установлен норматив стоимости имущества в размере 10 тыс. евро, а стоимость имущества гражданина составляет 15 тыс. евро. Значит, этот гражданин ежемесячно должен дополнительно выплачивать 1% от суммы в 5 тыс. евро, т. е. 50 евро.

Размер оплаты за долгосрочную специальную опеку ребенка с ограниченными возможностями не может превышать 80% его доходов. В том случае, если ребенок с ограниченными возможностями получает целевую компенсацию расходов по уходу или надзору (помощи), то вся эта компенсация предназначается для покрытия оплаты за долгосрочную социальную опеку.

Социальная опека ребенку, оставшемуся без попечения родителей, и ребенку, испытывающему социальный риск, оказывается бесплатно. Важно обратить внимание, что самоуправления имеют право освободить лиц или семьи от оплаты за социальные услуги при условиях и в случаях, установленных самоуправлениями.

Куда обращаться за получением социальных услуг?

По вопросу социальных услуг, оказание которых финансирует самоуправление из средств своего бюджета или из специальных целевых дотаций государственного бюджета, предназначенных для бюджетов самоуправлений, лицо или его опекун в письменном виде должны обращаться в самоуправление по месту жительства. Обращаем внимание, что действуя на благо лица, семьи или социальной защиты общества, просьбу о выделении социальных услуг лицу или семье могут подать также члены общины или другие заинтересованные лица. Решение о выделении лицу или семье социальных услуг принимается с учетом вывода социального работника об оказании лицу необходимых социальных услуг.

Информация «ЛК», BNS