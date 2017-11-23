Сколько стоит бюллетень нетрудоспособности?

В этом году «Содра» уже считает избыток бюджета общего фонда. По предварительным данным за 9 месяцев, прибыль бюджета уже превысила расходы на 51 млн евро. Однако общий показатель скрывает некоторые важные недостатки. Например, то, что выплаты по социальному страхованию в случае болезни почти в два раза превышают взносы. Это значит, что часть взносов населения, предназначенная для социального страхования в случае заболевания, не покрывает расходов по данному виду страхования.

Для выплаты в случае болезни компенсации в размере 80% заработной платы предусмотрено 1,2% из приблизительно 31% тарифа взносов по социальному страхованию. За 9 месяцев этого года взносов по этому виду страхования собрано в размере 105 млн евро, а выплачено 207 млн евро. Следовательно, нехватка в размере 100 млн евро компенсируется из других видов страхования, в том числе и взносов по социальному страхованию пенсий. В чем тут дело?

Платишь один евро, а получаешь пятьдесят?

В случае нетрудоспособности компенсацию в первые два дня заболевания работнику платит работодатель, а начиная с третьего дня выплата осуществляется из средств «Содры» и составляет 80% заработной платы, но не менее 5,78 евро в день. В соответствии с действующим порядком человек, работающий по трудовому договору, в случае заболевания получит выплату по социальному страхованию не менее 5,78 евро за один день. Таким образом, даже те, кто «работает» за месячную зарплату в размере 1 евро (и платит взносы по социальному страхованию соответствующего размера), за две недели болезни могут получить из «Содры» выплату в размере около 50 евро. Приходится слышать, что работники некоторых предприятий, связанных с сезонными работами, гораздо чаще болеют в несезонное время или что взрослые чаще обычного болеют во время коротких школьных каникул. Но на самом деле под словом «болезнь» здесь скрывается просто отпуск.

Проблема на миллионы евро

Почему это стало проблемой? Потому что она обходится в 100 млн евро. Размер выплаты по социальному страхованию в случае болезни (1,2%) установлен с учетом вероятности, что доходы придется компенсировать в связи с болезнью человека. Если бы это был отпуск, за который еще полагаются и выплаты, то взнос мог бы быть значительно больше. Возможно, кому-то кажется, что это нормально и морально: я платил взносы, доход уменьшился (неважно, что не в случае болезни), поэтому я имею право на выплаты. Но это несправедливо. Разницу между взносами по страхованию болезни и выплатами, превышающую нынче 100 млн евро, покроем все мы – и добросовестные налогоплательщики, и настоящие и будущие пенсионеры. Перефразируя киноклассику, можно сказать, что эти «больные» и их помощники обманывают не «Содру», а всех нас.

Больше компенсации – больше соблазна

Годовая разница между взносами и выплатами выявилась после 2014 года, когда выплаты возросли. Выплата «Содры» за день болезни продолжительностью 3-7 дней была увеличена с 40% до 80% заработной платы человека. Сумма выплат возросла не только потому, что увеличилась средняя выплата, но и потому, что увеличилось количество бюллетеней нетрудоспособности. С одной стороны, хорошо, что больной человек не идет на работу и может лечиться, а его доходы уменьшатся незначительно. С другой стороны, увеличивается соблазн скрыть под бюллетенем нетрудоспособности неоплачиваемый отпуск. Видимо, когда принималось решение об увеличении выплат по нетрудоспособности, не было в должной мере оценено поведение застрахованных людей. Попробовать контролировать каждого получателя выплаты в случае болезни дорого и, видимо, нереально. Работники «Содры» за год проверяют около 12 тысяч случаев заболеваний, и довольно часто «больной» выздоравливает сразу же после приглашения на врачебную комиссию. Таким образом, за год удается сэкономить около 100 тыс. евро. Но нужны и системные изменения: увеличение взносов и/или уменьшение выплат. Увеличение тарифов, чего доброго, не выход. В этом случае добросовестные налогоплательщики еще больше использовались бы мнимыми больными.

Можно думать о введении минимального взноса по социальному страхованию заболевания, если уж установлена минимальная выплата в размере не менее 5,78 евро за один день. Все-таки это было бы увеличением налогового взноса для тех, чьи доходы действительно невелики. Опираясь на практику других стран, можно было бы обсуждать период ожидания в пределах одного или нескольких дней, когда выплаты больному не платят ни работодатель, ни Фонд социального страхования. Другая альтернатива – увеличить срок, когда заболевшему работнику платит работодатель. В Европе есть примеры, когда такой период составляет не два дня, как у нас в Литве, а несколько или даже несколько десятков дней. Тогда работодатели не захотели бы отправлять своих работников «поболеть» в несезонное время. Но и в этом случае пострадали бы добросовестные налогоплательщики. Есть и еще одна наивная альтернатива: терпеливо ждать, когда все люди станут добросовестными.

Юлита ВАРАНАУСКЕНЕ, советник директора «Содры»

Метки: N47 (11867) 23 ноября, Бюджет, бюллетень, компенсации, Мнение, Содра, Юлита ВАРАНАУСКЕНЕ