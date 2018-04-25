Сколько стоит Дворец профсоюзов?

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После того как кредиторы компании VIPC Vilnius, которая управляла Дворцом профсоюзов, не согласились с тем, чтобы мэрия выкупила дворец за 6 млн евро, Вильнюсская мэрия обратится в суд, чтобы он установил сумму выкупа.

«После того как кредиторы VIPC Vilnius не согласились взять за Дворец профсоюзов 6 млн евро, работа не остановится. Цену установит суд», — сказал BNS директор администрации Вильнюсской мэрии Повилас Подярскис. Администратор банкротства VIPC Vilnius Стасис Пошкус выслал мэрии документ, в котором опротестовал решение мэрии выкупить дворец за 6 млн евро (горсовет одобрил такую установленную оценщиками недвижимости сумму в июле).

Пошкус объявлял аукцион, на котором предлагалось выкупить дворец за 11,5 млн евро. По словам представителей мэрии, по закону, если владелец не согласен с суммой, которую установило государство за выкуп имущества, мэрия должна обращаться в суд. Было решено перенять это имущество для общественных нужд. Мэрия намерена снести Дворец профсоюзов в конце этого или в начале 2019 года.

Вильнюсская мэрия и Минкульт планируют построить на этом месте концертный зал. Надеются, что его строительство начнется в 2020 году. Минкульт ищет, кто проведет исследование и ответит на вопрос, нужен ли Вильнюсу концертный зал и какого размера он должен быть, какие функции выполнять, сколько должно стоить его строительство. Компания VIPC Vilnius купила Дворец профсоюзов у Hermis Capital в 2004 году. Нынешнее здание Дворца профсоюзов было построено в 1964 году.N34 (1226) 23 августа

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt