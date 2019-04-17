Сколько заплатим за отопление?

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Ассоциация поставщиков тепла сообщила, что в марте счета за отопление будут примерно на одну пятую ниже, чем в прошлом году.

«В связи с теплой погодой в марте многоквартирные дома использовали примерно на 25 процентов меньше тепла, чем в марте 2018 года. Но из-за подорожавшего топлива на 6 процентов увеличились цены на тепло, поэтому окончательные счета за отопление будут примерно на 20 процентов меньше», — сообщает пресс-служба компании.

По предварительным данным, в марте этого года жители квартир, площадь которых составляет 60 квадратных метров, в среднем потратят 61 евро за 1020 киловатт-часов тепла. Год назад для отопления этой же площади было необходимо 1280 киловатт-часов. В среднем сумма счета за март прошлого года составила около 78 евро.

Наибольшее теплопотребление зафиксировано в старых и находящихся в плохом состоянии квартирах, где средняя потребность в тепле составила 1440 киловатт-часов. Это обошлось жителям примерно в 86 евро.

В Литве около 700 тысяч квартир снабжены централизованным отоплением. Примерно 118 тысяч из них находятся в плохом состоянии. Еще 409 тысяч располагаются в старых неотапливаемых многоквартирных домах.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ