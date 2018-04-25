Скончалась старейшая в мире монахиня, спасавшая литовских евреев

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В Кракове в возрасте 110 лет и семь месяцев скончалась сестра Цецилия, в миру — Мария Рошак, являвшаяся самой старой монахиней в Польше и одна из старейших в мире.

Мария Рошак родилась в 1908 году, в 1929 году приняла постриг в краковском монастыре ордена доминиканцев. В 1938 году, единственный раз за всю свою монашескую жизнь, покинула стены монастыря, чтобы основать новую общину в Вильнюсе.

В годы войны прятала в вильнюсском монастыре еврейские семьи и проносила оружие подпольщикам. Среди спасенных ею евреев – лидер вильнюсского еврейского подполья, партизан и поэт, лауреат Премии Израиля по литературе Абба Ковнер, среди прочего дававший свидетельские показания на суде против Адольфа Эйхмана.

В 1943 году, после ареста гестапо матери настоятельницы, монастырь был закрыт, и сестра Цецилия вернулась в Краков. В 1989 году была признана Праведницей народов мира.

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