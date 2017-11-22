Скончался оперный певец Дмитрий Хворостовский

Оперный певец Дмитрий Хворостовский скончался в Лондоне на 56-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом в среду, 22 ноября, сообщила ТАСС агент артиста.

“Это действительно, к сожалению, так случилось”, – сказала представительница певца в России.

16 октября Дмитрий Хворостовский отметил свое 55-летие. Последние полтора года его концертная деятельность то и дело прерывалась из-за обнаруженного у певца рака головного мозга. В ночь на 11 октября “Комсомольская правда” опубликовала сообщение о смерти артиста, которое всколыхнуло все мировые СМИ. Вскоре эта информация была опровергнута.

Дмитрий Хворостовский родился 16 октября 1962 года в Красноярске. В 1982 году окончил музыкальное отделение Красноярского педагогического училища им. А. М. Горького (ныне – Красноярский педагогический колледж N1 им. М. Горького), в середине 1980-х – вокальный факультет Красноярского государственного института искусств по классу профессора Екатерины Иофель. Певческий голос артиста – баритон.

В 1987 году был удостоен первой премии на Всесоюзном конкурсе вокалистов им. М. И. Глинки, проходившем в Баку. В 1988 году получил Гран-при на Международном конкурсе певцов в Тулузе (Франция).

В том же году дебютировал на европейской сцене, исполнив партию Елецкого из “Пиковой дамы” Петра Чайковского на сцене оперного театра Ниццы. Широкую известность Хворостовский получил годом позже после победы на IV Международном конкурсе вокалистов “Певец мира” в Кардиффе (Уэльс, Великобритания).

Этот успех принес исполнителю предложения выступать на ведущих мировых театральных площадках: Ковент-Гардене (Лондон, Великобритания), Баварской и Берлинской государственных операх (Германия), “Ла Скале” (Милан, Италия), Венской государственной опере (Австрия), Метрополитен-опера (Нью-Йорк, США) и других.

NEWSru.com

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