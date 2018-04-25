Скончался писатель Владимир Войнович

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Писатель, драматург и поэт Владимир Войнович скончался на 86-м году жизни, сообщили в ночь на субботу журналист Виктор Давыдов и писатель Виктор Шендерович в Facebook.

«Два часа назад умер Владимир Войнович. Сердечный приступ», — написал Давыдов. «Умер Владимир Войнович. Я ненадолго убирал этот пост, но увы, это не ошибка», — сообщил подтвердил Шендерович.

Жена Войновича Светлана Колесниченко сказала ТАСС, что дата и место прощания пока не известны, похороны, скорее всего, пройдут в понедельник.

Войнович известен своей ироничной антиутопией «Москва 2042», а также трилогией о солдате Иване Чонкине. За роман «Монументальная пропаганда» он получил Государственную премию. Его песня «Четырнадцать минут до старта» стала неофициальным гимном советских космонавтов, напоминает «Эхо Москвы» .

За свою литературную деятельность в 1980 году Войновича выслали из СССР и лишили советского гражданства. В 1990-м ему вернули советский паспорт.

В прошлом Войнович много занимался правозащитной и диссидентской деятельностью. И до последних дней он выступал с заявлениями на актуальные политические темы. Так, в мае этого года литератор был среди тех, кто подписал заявление ассоциации «Свободное слово» с требованием передать осужденного в России Олега Сенцова властям Украины.

Неодобрительно он высказывался и по поводу пенсионной реформы. Повышение пенсионного возраста является достаточным поводом для того, чтобы люди начали активно выражать свой протест, говорил Войнович в эфире «Эха Москвы». Он добавил, что россияне, в том числе и благодаря советскому прошлому, привыкли молча принимать решения правительства.

NEWSru.com