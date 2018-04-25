Скотленд-Ярд предупредил о росте расходов на безопасность, если Brexit состоится без сделки с ЕС

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Глава Скотленд-Ярда Крессида Дик заявила, что Лондон может столкнуться с увеличением расходов в области безопасности и обеспечения деятельности правоохранительных органов в случае выхода Великобритании из ЕС без соглашения.

В частности, Brexit без сделки поставит под угрозу доступ Британии к общеевропейским криминальным базам данных и затруднит экстрадицию граждан из-за рубежа, рассказала Дик в эфире BBC.

«Нам придется заменить некоторые вещи, которые мы сейчас используем для доступа к базам данных и с помощью которых мы можем быстро задерживать и выдавать преступников. Нам придется заменить эту систему другой, которая должна быть такой же эффективной, насколько это возможно», — пояснила глава Скотленд-Ярда.

«Несомненно, на это будут направлены большие суммы, и потенциально это будет нести риски для общества», — подчеркнула она.

Полиция Лондона, по словам Дик, сотрудничает с другими институтами Британии, чтобы определить, каким образом лучше всего поддерживать европейское сотрудничество после Brexit.

Сейчас страны ЕС осуществляют полицейское и судебное сотрудничество по уголовным делам на уровне союза. В соответствии с договором о ЕС, эта сфера взаимодействия включает оперативное сотрудничество между органами власти для предотвращения и расследования преступлений, подготовки кадров, а также составления базы данных и обмена нужной информацией между странами, напоминает «Интерфакс».

В сфере сотрудничества полиции и судов в ЕС действуют, в частности, Европол, Евроюст и Европейское бюро по борьбе с мошенничеством. В случае выхода Британии из ЕС без заключения соглашения ей придется отказаться от этой системы в области безопасности.

Ранее кабинет министров Великобритании пришел к соглашению о том, что необходимо уделять больше внимания возможности «жесткого» Brexit — выхода Великобритании из ЕС без соглашения.

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон 18 декабря заявил, что если Brexit будет реализован по «жесткому» сценарию — без соглашения с ЕС, то британские власти приведут в состояние боеготовности 3,5 тысячи военнослужащих на случай возникновения экстренных ситуаций.

ЕС и Великобритания 25 ноября утвердили сделку по условиям Brexit, однако британский премьер-министр Тереза Мэй испытывает серьезное давление, поскольку большинство членов палаты общин потребовали заново согласовать условия членства Северной Ирландии в Таможенном союзе и едином рынке ЕС после Brexit.

NEWSru.com