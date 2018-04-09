Скрипали могут получить новые личности в США

Сергей и Юлия Скрипали, которые постепенно восстанавливаются после химической атаки, могут переехать из Великобритании в США под защиту ЦРУ и получить там новые личности, утверждает The Times.

Британская газета со ссылкой на собственные источники утверждает, что этот вариант обсуждается, чтобы “избежать новых попыток убийства” Скрипалей. Химическую атаку в Солсбери, в результате которой Сергей и Юлия Скрипали впали в кому, британские следователи рассматривают именно как покушение на убийство. По данным экспертов, для этого применялось отравляющее вещество типа “Новичок”, разработки которого велись в СССР. Поэтому в организации атаки обвиняют Россию. В Москве категорически отрицают причастность.

– Виктория Скрипаль готова говорить со Скотланд-Ярдом

Вопрос о возможной смене места жительства британская МИ-6 обсуждает с ЦРУ. The Times указывает, что Скрипали могут выбрать в качестве места переселения и другую страну – Канаду, Австралию или Новую Зеландию. Тем не менее, как передает ТАСС, “наиболее очевидным местом являются США, поскольку маловероятно, чтобы они были убиты именно там, где будут находиться под новыми именами, и там будет проще защитить их”.

Британский МИД пока никак не комментировал данную информацию.

Помимо этого, The Times уточняет, что и бывший полковник ГРУ, и его дочь пришли в сознание. Источники уверены, что оба начнут общаться со следователями. Газета узнала, что Юлия Скрипаль отклонила запрос российского посольства в Лондоне о предоставлении к ней консульского доступа и поддержки. Сергея Скрипаля в Лондоне рассматривают как британского подданного.

NEWSru.com

Метки: В мире