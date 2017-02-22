Скульптуры с Зеленого моста – в музей

«Рассматривается возможность передать советские скульптуры, стоявшие на Зеленом мосту в Вильнюсе, Литовскому художественному музею. Он, в свою очередь, сможет отдать их для экспонирования парку Груто в Друскининкай», – разъяснила министр культуры Лиана Руоките-Йонсон.

Между тем самоуправление Вильнюса, по словам мэра Ремигиюса Шимашюса, рассмотрит и еще один возможный вариант – объявить открытый конкурс на экспонирование этих скульптур, которые сейчас значатся в Списке недвижимых культурных ценностей, – сообщает BNS.

«Наше предложение – передать эти скульптуры Литовскому художественному музею, который изучает, собирает художественные ценности, в том числе и советской эпохи. Таким образом, если город передаст Художественному музею на хранение эти скульптуры, то мы исключим их из перечня находящихся под охраной государства недвижимых культурных ценностей. Как известно, они попадут в коллекцию музея, станут частью музейной коллекции. По Закону о музеях им будет предоставлена правовая защита, они будут охраняться надлежащим образом, в качестве произведений искусства», – сказала министр после встречи с мэром на минувшей неделе.

С этим согласен и Р. Шимашюс. Он подчеркнул, что скульптуры не планируется ни уничтожить, ни вернуть на Зеленый мост. По его словам, определиться, какой вариант является более приемлемым, самоуправление должно весной.

Вильнюсская мэрия сняла скульптуры с Зеленого моста по разрешению Департамента по вопросам культурного наследия в июле 2015 года из-за их аварийного состояния и возвращать на прежнее место не собиралась.

Зеленый мост и его скульптуры, на которых изображены советские символы, официально находятся под охраной как объект культурного наследия. На одной из скульптур на острие древка знамени, которое держит солдат, изображен советский символ – серп и молот. Проект Зеленого моста был разработан Ленинградским проектировочным институтом «Проектстальконструкция», мост построила инженерная часть Советской армии. В 1952 году мост украсили четырьмя скульптурами – военных, крестьян, студентов и рабочих.

Инф. «ЛК»

Метки: N8 (1148) 23 февраля, Зеленый мост, Лиана Руоките-Йонсон, Музей, скульптуры