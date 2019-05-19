Виленский Вестник

Сквер

Фото BFL/Шарунаса Мажейки

Неподалеку от здания столичной мэрии на проспекте Конституцийос открыт сквер, носящий имя выдающегося языковеда Йонаса Яблонскиса. Его считают отцом современного литовского языка. В этом величайшая заслуга ученого, который на основании одного из нескольких диалектов создал государственный язык независимой Литвы: нормировал лексику, фонетику, ввел грамматические правила, придумал математические и другие термины, названия дней недели. Он также вырастил целую плеяду своих последователей – ученых-литуанистов.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt                  

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