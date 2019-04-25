Сквярнялис: необходимо ещё раз проверить надёжность Revolut

🔊 Воспроизвести

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис убеждён, что следует ещё раз проверить надёжность британского стартаповца банка Revolut, который создаёт в Литве специализированный банк.

«Я думаю, что в этом есть необходимость, потому что наш финансовый сектор является очень чувствительным, и, если есть какие-либо обстоятельства, комиссия должна их оценить», — сказал С.Сквярнялис журналистам в четверг.

Он подчеркнул, что правительственная комиссия по контролю за стратегическими бизнес-транзакциями — деполитизирована, она опирается на информацию из специальных и других служб.

В четверг Сейм рассмотрит вопрос о том, стоит ли обращаться в комиссию относительно ещё одного расследования по Revolut.

Председатель Бюджетно-финансового комитета Сейма Стасис Якелюнас хочет, чтобы комиссия ещё раз оценила, соответствует ли деятельность Revolut интересам национальной безопасности Литвы, потому что, по его словам, выяснились новые обстоятельства. У него вызывают сомнения операционная модель Revolut, контроль за отмыванием денег и связи с Россией.

Комиссия дважды заявляла, что Revolut не представляет никаких угроз.

В декабре прошлого года Европейским центральным банком с одобрения Банка Литвы Revolut Bank была выдана лицензия специализированного банка.

BNS