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«Сладкая парочка»

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 01 12, 0:01   |   Комментариев: 0

LTK1148-4Два удивительных котенка подыскивают хороший дом. В настоящее время они находятся в ветеринарной клинике. В ней котята провели не один день: вылечили тяжелую простуду, получили лекарства от паразитов и все необходимые прививки. И вот – в конце недели котята уже будут готовы отправиться в новый дом!

Если вас заинтересовала эта «сладкая парочка», звоните по телефону 861626728. С будущими хозяевами будет подписан договор дарения, по которому они получат скидки на последующие вакцинацию и стерилизацию.

Команда «SOS-животные».

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