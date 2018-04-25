Сладкий план мести женатым мужчинам

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Почему, когда все так красиво и хорошо, должно так безобразно закончиться? Вы вдвоем провели тысячи фантастических часов, ты на сто процентов уверена, что вы будете вместе до конца жизни, но однажды, как гром среди ясного неба, что-то вроде: «малышка, прости меня, я женат», или «я люблю тебя, но не хочу разводиться… семья, дети… ну, сама понимаешь…». И ты осознаешь, что ты не кто иной, как любовница, барракуда, разрушительница семьи и еще черт знает кто…

Такие история произошли с тремя очаровательными женщинами, случайно встретившимся в баре после расставания с любимыми. Вот это и было большой ошибкой Дон Жуанов: трех красавиц не нужно было раздражать и водить за нос. Создав ловкий план и умело отомстив своим бывшим, они понимают, что таких обманутых женщин сотни тысяч, и они не заслуживают того, чтобы быть игрушками женатых мужчин. Очаровательные дамы: актриса, медсестра и студентка — создают секретный клуб для брошенных женщин и, используя свое актерское мастерство, помогают другим бедняжкам проучить неверных супругов. Их трое, они молодые, обаятельные и… опасные. Они поставят мужчин в самые неловкие ситуации, а сами будут весело смеяться.

Комедия «Любовницы» — отличная работа режиссера Елены Хазановой и трех замечательных актрис: Паулины Андреевой («Метод», «Мифы»), Александры Бортич («Полицейский с Рублевки», «Я худею») и Юлии Александровой («Елки. Последние», «Самый лучший день»). Вы будете хохотать до слез, наблюдая воплощение, тщательно подготовленных планов мести. А заодно увидите, что могут женщины, когда их эго и амбиции оскорбляют обманщики-мужчины.

Сладкие планы мести женатым мужчинам в кино — с 29 марта.