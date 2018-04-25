Закуска из инжира и козьего сыра

Лимоны — 1 шт., масло оливковое — 50 мл, мед — 2 ст. л., сыр козий — 200 г, инжир — 8 шт.

Выжать сок из лимона. Взбить венчиком оливковое масло с лимонным соком и медом. Спелый инжир вымыть, промокнуть бумажной салфеткой и разрезать поперечно на 4 части. Козий сыр нарезать ломтиками, выложить инжир и сыр в виде слоеных столбиков на десертную тарелку, подавать с приготовленным медово-лимонным соусом.

Торт «Медовик»

Для теста: мед — 280 г, масло сливочное — 70 г, яйца — 4 шт., сахар — 60 г, мука — 268 г, сода — 8 г.

Для крема: сметана 20 (%) — 300 г, сахарная пудра — 75 г.

На плиту поставить сотейник с водой, дать хорошенько нагреться. Сверху установить плошку с медом, подождать, пока он станет жидким, добавить кусочки масла. Размешать венчиком до растворения масла и оставить на слабом огне. Взбить сахар и яйца до состояния крема. Муку соединить с содой и просеять.

Снять медовую смесь с огня, ввести яичную смесь и перемешать венчиком движениями сверху вниз. Добавить муку и снова перемешать, но уже снизу вверх. Раскатать тесто толщиной в 2 мм, сделать 6 коржей диаметром 20 см каждый. Из оставшегося теста сделать еще один корж — он пойдет на крошку для украшения. Разогреть духовку до 220 °С, выпекать коржи по 3-4 минуты, затем положить в холодильник остывать.

Приготовить крем: сахарную пудру и сметану размешать до однородной массы. Сложить торт: первый корж выложить запеченной стороной вверх, промазать кремом, а следующие — запеченной стороной вниз плюс крем. Верхушку тоже промазать кремом. Лишний корж размолоть в блендере до мелкой крошки. Обсыпать ею торт со всех сторон. «Медовик» украсить пудрой и медом, убрать в холодильник на сутки.