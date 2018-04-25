Слова Макрона о маршале Петене возмутили евреев Франции

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11 ноября мир будет отмечать столетие окончания Первой мировой войны – самого кровопролитного конфликта в истории Западной Европы. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ходе церемонии намерен почтить память семи выдающихся военачальников.

Среди названных им имен был и маршал Анри-Филипп Петен, руководивший обороной Вердена в 1916 году. «В Первую мировую Петен проявил себя великим воином. Однако во Вторую мировую он сделал чудовищный выбор», — сказал глава государства.

«Я считаю легитимным чествование маршалов, которые привели нас к победе. Моя задача не в том, чтобы судить людей, а в том, чтобы пытаться объяснить, чтобы взглянуть в глаза истории», — добавил Макрон.

В 1940 году маршал, считавшийся национальным героем Франции, возглавил марионеточный режим Виши, сотрудничавший с гитлеровской Германией. После войны Петен был приговорен к смертной казни за измену, однако расстрел был заменен на пожизненное заключение.

Слова Макрона возмутили в первую очередь еврейскую общину. «Петен сделал возможной депортацию 76.000 евреев в лагеря смерти. Его законы исключили евреев из общественной жизни, ввели ношение желтой звезды», — напомнил глава Совета еврейских общин Франции Франсис Халифат.

Добавим, что чествовали Петена и предшественники Макрона. В 1956 году, в пятидесятилетнюю годовщину Верденской битвы, по распоряжению президента Шарля де Голля на его могилу был возложен венок, а с 80-х годов он возлагается ежегодно. «Льва Вердена» не стали лишать и маршальского жезла.

NEWSru.co.il