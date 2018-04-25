Служба расследования финпреступлений занимается возможным мошенничеством с криптовалютой

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Литовская Служба расследования финансовых представлений (СРФП) проводит расследование возможного мошенничества руководителей проекта криптовалют Miner One, сообщил портал новостей delfi.lt.

Эту информацию порталу подтвердила представитель СРФП по связям с общественностью Рута Андрюшкайте.

«В эти дни следовали СРФП провели процессуальные действия, необходимые в досудебном расследовании. Одному лицу предъявлены подозрения в крупном мошенничестве», – сказала она.

Как сообщает портал, основным руководителем проекта является Пранас Слушнис, в команде Miner one работал и бывший руководитель Go Vilnius Дарюс Удрис.

Портал сообщает, что с февраля 2018 года по май прошлого года проект собрал у инвесторов 8 213 единиц виртуальной валюты, в мае, когда валюта конвертировалась, в действующих ценах она была оценена почти в 4,5 млн долларов США.

Delfi.lt утверждает, что руководители проекта публиковали видеозаписи о том, что за эти деньги были приобретены контейнеры и оборудование для майнинга криптовалюты.

В феврале бизнесмены информировали, что вывозят контейнеры с оборудованием в украинский Харьков, затем коммуникация прекратилась.

BNS