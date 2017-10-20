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Служба регулирования связи Литвы зафиксировала в сети Facebook рост вредоносной рекламы

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 10 20, 16:00   |   Комментариев: 0

Литовская Служба регулирования связи (СРС) в третьем квартале этого года получила 1069 сообщений о незаконном или вредоносном содержании в интернете – в пять раз больше, чем в июле-сентябре 2016 года, когда было получено 210 сообщений.

“Такой рост сообщений связан с полученными извещениями о рекламе наркотических веществ (конопли) и распространение в социальной сети Facebook – в целом было получено 766 таких сообщений”, – говорится в пресс-релизе СРС.

После проведенного расследования дальнейшие действия предприняты в 253 случаях. 158 сообщений о незаконном содержании в их сетях пересланы поставщикам интернет-услуг других стран с целью скорейшего их удаления. Из этих сообщений 132 были сообщениями о распространении конопли в Facebook, их переслали администраторам социальной сети.

Еще 76 сообщений об изображениях сексуального использования детей пересланы горячим линиям других стран. 16 сообщений переданы для дальнейшего расследования полиции, три – инспекторам по журналистской этике, поскольку есть подозрения в информации, негативно влияющей на несовершеннолетних.

BNS

Метки: 

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