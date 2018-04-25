Службы безопасности трех немецких аэропортов проведут забастовку 10 января

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Немецкий профсоюз работников сферы обслуживания Verdi призвал сотрудников служб безопасности трех аэропортов Германии — Дюссельдорфа, Кельна/Бонна и Штутгарта — провести 10 января забастовку. Об этом сообщает общественная телерадиокомпания земли Бавария Bayerischer Rundfunk.

В Штутгарте забастовка должна начаться в четверг в 3 часа утра по местному времени, в Дюссельдорфе и Кельне/Бонне она начнется раньше — в полночь. В связи с проведением забастовки, которая продлится полный рабочий день, ожидаются серьезные ограничения авиасообщения.

По подсчетам Ассоциации немецких аэропортов, в результате предстоящей забастовки пострадают около 111 тыс. пассажиров. Профсоюз Verdi требует улучшения условий труда для сотрудников служб безопасности немецких аэропортов, а также повышения их почасовой заработной платы примерно на 17%.

Федеральная ассоциация компаний по авиационной безопасности на предыдущем раунде тарифных переговоров с профсоюзом Verdi предложила повысить почасовую заработную плату сотрудников служб безопасности от 2 до 8,1%.

Такой вариант профсоюз Verdi не устроил. Следующий раунд переговоров назначен на 23 января. Прошедшая 7 января в аэропортах Берлина предупредительная забастовка сотрудников службы безопасности сорвала планы тысяч пассажиров.

По сообщениям немецкой газеты Die Welt, почти 60 из примерно 770 рейсов были отменены в аэропорту Шенефельд, десятки самолетов вылетали со значительной задержкой.

belta.by