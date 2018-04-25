Small Planet Airlines не исключает возможность банкротства

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В связи с тем, что Администрация гражданской авиации (АГА) Литвы остановила лицензию на деятельность чартерной авиакомпании Small Planet Airlines, а Вильнюсский окружной суд отказался начать дело об ее реструктуризации, компания рассматривает возможность обратиться по поводу возбуждения дела о банкротстве, сообщил BNS коммерческий руководитель компании Симонас Барткус.

В среду Вильнюсский окружной суд отказался возбуждать дело о реструктуризации компании. Суд заявил, что компания не предоставила документов, доказывающих реальное ее финансовое положение, она также не предоставила данных об имуществе, не обосновала преемственность деятельности. Постановление в течение 7 дней может быть обжаловано в Апелляционном суде.

«В данный момент компания рассматривает возможность обжаловать решение суда, однако в связи с изменившимися обстоятельствами, когда АГА остановила действие лицензии на осуществление авиасообщения, мы вынуждены рассмотреть и возможность обращения по поводу возбуждения дела о банкротстве», – отметил С. Барткус.

По его словам, инвесторов, о появлении которого сообщала компания, сейчас, после выявления новых обстоятельств, может отказаться от своих планов.

С. Барткус отмечает, что в Польше и Германии, где дочерним компаниям Small Planet Airlines возбуждены дела о реструктуризации, лицензии на полеты не отменены.

С четверг АГА остановила лицензию на деятельность Small Planet Airlines. Это означает, что остановлена коммерческая деятельность компании, а удостоверение авиаперевозчика в силе.

Глава Администрации гражданской авиации Йорис Гинтилас сообщил BNS во вторник, что Small Planet Airlines не представила доказательств того, что инвестор готов спасать компанию.

Small Planet Group в сентябре и октябре инициировала реструктуризацию дочерних компаний в Польше, Германии, а также Литве. Помимо этих рынков компания также работает и в Камбодже.

BNS