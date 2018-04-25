Small Planet становится ещё меньше

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В ноябре польская авиакомпания, входящая в литовскую группу Small Planet Airlines, выполнила последний полёт. Из 12 имевшихся самолётов в соседней стране остался один-единственный, анализируют литовские СМИ ситуацию в базирующейся в Литве авиакомпании.

Действующая в Литве авиакомпания Small Planet Airlines ещё в начале октября объявила о начале реструктуризации. По словам представителей компании, бизнес в Литве успешен и прибылен, но перестройка потребовалась из-за финансовых проблем компаний, действующих в Германии и Польше. Помимо этих трех рынков авиакомпания действует и в Камбодже. Small Planet Airlines является гарантом за филиалы в Германии и Польше, поэтому поставщики услуг этим филиалам могут обратиться в Литву за возвращением долгов. Реструктуризацией литовского предприятия стремятся уменьшить имеющуюся инфраструктуру и защитить деятельность от требований внешних поставщиков. По утверждению руководителя компании К.Кайкариса, на полётах из Литвы трудности в Германии и Польше не отразятся. Доходы должны превысить потери группы за рубежом. Они ожидаются на уровне 122,7 млн. евро. Под такие оптимистические речи в октябре компания сообщила об увольнении 87 работников, хотя ранее говорилось о 44 работниках из 284.

Последний самолет в Польше В Польше филиалу скоро придётся отдать лизинговой компании последний самолёт. И это компания, которая в прошлом году стала лидером чартеров и заняла треть рынка. К краху привели не только успехи конкурентов, но и ошибки в управлении – как в Польше, так и в масштабах группы. Постоянные задержки полётов минувшим летом раздражали туристов, а компанию поставили в тяжёлое положение. Она не справилась с быстрым ростом. Амбиции были не по амуниции… По мнению польских экспертов, компания плохо просчитала развитие парка самолётов и условия их приобретения. Лизинговая компания AerCap задерживала поставки, пришлось срочно арендовать самолёты в других местах – в разгар сезона, когда цены взлетели. Ещё одна ошибка – выбор самолётов. Airbus A321 легко заполнить летом, а зимой это сложно. Подержанные самолёты часто выходили их строя, вызывая задержки полётов. Плюс нехватка пилотов. Плюс трудности предприятия в Германии, которое на платило польскому за услуги.