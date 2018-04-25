Small Planet становится ещё меньше

Действующая в Литве авиакомпания Small Planet Airlines ещё в начале октября объявила о начале реструктуризации. По словам представителей компании, бизнес в Литве успешен и прибылен, но перестройка потребовалась из-за финансовых проблем компаний, действующих в Германии и Польше. Помимо этих трех рынков авиакомпания действует и в Камбодже.
Small Planet Airlines является гарантом за филиалы в Германии и Польше, поэтому поставщики услуг этим филиалам могут обратиться в Литву за возвращением долгов. Реструктуризацией литовского предприятия стремятся уменьшить имеющуюся инфраструктуру и защитить деятельность от требований внешних поставщиков.
По утверждению руководителя компании К.Кайкариса, на полётах из Литвы трудности в Германии и Польше не отразятся. Доходы должны превысить потери группы за рубежом. Они ожидаются на уровне 122,7 млн. евро. Под такие оптимистические речи в октябре компания сообщила об увольнении 87 работников, хотя ранее говорилось о 44 работниках из 284.
Последний самолет в Польше
В Польше филиалу скоро придётся отдать лизинговой компании последний самолёт. И это компания, которая в прошлом году стала лидером чартеров и заняла треть рынка. К краху привели не только успехи конкурентов, но и ошибки в управлении – как в Польше, так и в масштабах группы.
Постоянные задержки полётов минувшим летом раздражали туристов, а компанию поставили в тяжёлое положение. Она не справилась с быстрым ростом. Амбиции были не по амуниции… По мнению польских экспертов, компания плохо просчитала развитие парка самолётов и условия их приобретения.
Лизинговая компания AerCap задерживала поставки, пришлось срочно арендовать самолёты в других местах – в разгар сезона, когда цены взлетели. Ещё одна ошибка – выбор самолётов. Airbus A321 легко заполнить летом, а зимой это сложно. Подержанные самолёты часто выходили их строя, вызывая задержки полётов. Плюс нехватка пилотов. Плюс трудности предприятия в Германии, которое на платило польскому за услуги.
Под новым флагом на прежнем рынке?
Small Planet Airlines утверждает, что нашла нового инвестора
Испытывающая финансовые затруднения чартерная авиакомпании Small Planet Airlines, надеется, что ее положение поможет улучшить новый инвестор.
Как сообщает компания, на прошлой неделе был подписан протокол намерений о дополнительных инвестициях в оборотный капитал компании – это повысит возможности компании продолжить работать прибыльно, сообщила Small Planet Airlines. Компания пока не раскрывает возможного инвестора.
«Возможен новый акционер, но пока мы не можем сказать, кто он (…) Когда весь процесс завершится (тогда раскроем – BNS), вероятно, что не на этой неделе», – сообщил BNS руководитель по вопросам маркетинга Small Planet Airlines Симонас Барткус.
В понедельник Small Planet Airlines сообщила, что намерена сохранить более 200 рабочих мест в Литве. До сих пор компания уже уволила или увольняет почти 90 сотрудников.
В понедельник компания представила Администрации гражданской авиации (АГА) план реструктуризации, финансовые данные и прогнозы. Глава АГА Йорис Гинтилас в понедельник сказал BNS, что администрация оценит, соответствуют ли документы ожиданиям компании.
Вильнюсский окружной суд объявит решение по возбуждению дела о реструктуризации Small Planet Airlines 28 ноября.
Small Planet Group инициировала реструктуризацию дочерних компаний в Польше, Германии, а также Литве в сентябре и октябре. Кроме этих рынков компания также работает и в Камбодже.