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Смерч разрушил более 100 домов в Польше

Фото из открытых источников
Сильный смерч разрушил более 100 зданий, среди которых 42 жилых дома, недалеко от польского Люблина в районе Войцехов. В результате разгула стихии пострадал один человек, сообщает радиостанция RMF FM.
Сильный ветер сносил крыши зданий и вырывал деревья из земли. Восстановлением домов совместно с местными жителями займутся военные.

 

В настоящее время в пострадавшем от стихии районе отключено электричество, а также не работает водопровод.
Напомним, ранее на США налетели полсотни смерчей, а в Германии торнадо разрушил десятки домов.

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