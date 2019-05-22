Смерч разрушил более 100 домов в Польше

Сильный смерч разрушил более 100 зданий, среди которых 42 жилых дома, недалеко от польского Люблина в районе Войцехов. В результате разгула стихии пострадал один человек, сообщает радиостанция RMF FM.
Сильный ветер сносил крыши зданий и вырывал деревья из земли. Восстановлением домов совместно с местными жителями займутся военные.
Kolejny już dzisiaj zalążek trąby powietrznej, tym razam z okolic #Opoczno w woj. Łódzkim
📽 Artur Piekarski@MeteoprognozaPL pic.twitter.com/WM5BLBkwvJ
— Severe Weather Polska 🇵🇱🌪 (@SWPolska) May 21, 2019
В настоящее время в пострадавшем от стихии районе отключено электричество, а также не работает водопровод.
Напомним, ранее на США налетели полсотни смерчей, а в Германии торнадо разрушил десятки домов.