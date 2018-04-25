Смерть не примирила: Трампа не позвали на похороны Маккейна, а тот отказался восхвалять героизм сенатора

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Президент США Дональд Трамп не приедет на похороны скончавшегося накауне сенатора Джона Маккейна . Впрочем, его и не приглашали.

По предварительным данным, администрация Трампа будет представлена на траурных мероприятиях вице-президентом Майклом Пенсом. На похоронах сенатора попросили выступить бывших президентов США Джорджа Буша — младшего и Барака Обаму, сообщает The New York Times со ссылкой на источники в Республиканской партии, знакомые с ситуацией.

CNN со ссылкой на двух родственников сообщает, что это не личное решение президента США: его не пригласили на похороны согласно воле Маккейна. Оказывается, Маккейн сам занимался планированием своих похорон еще в прошлом году и не включил Трампа в список гостей церемонии.

Трамп, в свою очередь, отклонил предложение сотрудников Белого дома опубликовать официальное заявление, в котором давалась бы высокая оценка «жизни и героизму» сенатора-республиканца Джона Маккейна, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме.

В частности, пресс-секретарь Трампа Сара Сандерс и глава аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли предлагали опубликовать официальное заявление, в котором сенатор назывался бы героем США и отмечались бы его заслуги. Первоначальный текст документа был подготовлен еще до того, как Маккейн умер в субботу. Однако даже отредактированный текст Трамп отклонил и подчеркнул, что ограничится лишь сообщением в Twitter о принесении соболезнований семье республиканца.

В своей публикации президент США не стал давать оценок деятельности законодателя. «Я выражаю глубокие соболезнования и уважение семье сенатора Джона Маккейна. Наши сердца и молитвы с вами!» — написал американский лидер в микроблоге.

Между тем другие должностные лица США — из Белого дома и правительства — опубликовали сообщения, в которых подчеркнули заслуги сенатора перед страной.

Перед президентскими выборами 2016 года Маккейн высказывал серьезные сомнения, в том, что Дональд Трамп подходит на роль главы государства, а его сторонников назвал «безумцами». Отношения между политиками еще сильнее испортились после того, как Трамп усомнился в военных заслугах Маккейна.

В октябре 2016 году Маккейн отказался поддерживать выдвижение Трампа. Это случилось через день после появления аудиозаписи, на которой Трамп делал непристойные замечания по поводу женщин и по сути признавался в сексуальных домогательствах.

Место Маккейна в сенате может занять его вдова

В числе претендентов на пост сенатора, который занимал Джон Маккейн, значится его вдова Синди. Ее кандидатуру губернатор Аризоны Даг Дьюси рассматривает наряду с бывшим сенатор от Аризоны Джоном Килом и двоими экс-членами палаты представителей от штата — Джоном Шадеггом и Мэттом Салмоном.

При этом, как пишет The New York Times , из уважения к покойному Джону Маккейну губернатор не будет делать никаких заявлений о назначении на его место до того, как состоятся похороны. Они запланированы на 2 сентября.

Преемник Маккейна будет занимать должность сенатора от Аризоны до 2020 года.

Как сообщает USA Today Маккейна похоронят на кладбище военно-морской Академии США в Аннаполисе (штат Мэриленд). Об этом говорится в завещании сенатора.

Маккейн будет погребен возле могилы своего сокурсника и лучшего друга в течение всей жизни Чарльза Ларсона, который умер в 2014 году в возрасте 77 лет. Перед смертью сенатор заявил, что хочет быть похороненным рядом с Ларсоном, на краю холма с видом на реку Северн. На тот же кладбище похоронены сотни офицеров ВМС США, командиры, адмиралы и курсанты.

Телеканал опубликовал фотографию могилы Ларсона, рядом с которой в землю воткнуты два колышка и рыжий конус. Они указывают на место, где будет похоронен Маккейн.

На 2 сентября перед похоронами запланирована закрытая поминальная служба в часовне академии, отмечает Fox News .

Джон Маккейн умер в субботу, 26 августа, в возрасте 81 года.



NEWSru.com