Смерть прокурора, расследовавшего дело президента Аргентины де Киршнер, признали насильственной

Федеральный суд Аргентины признал смерть прокурора Альберто Нисмана, который был найден мертвым после того, как обвинил занимавшую тогда пост президента Кристину де Киршнер в сокрытии причастности Ирана к теракту в Еврейском центре Буэнос-Айреса, насильственной.

Судья Джудиан Эрколини в 656-страничном постановлении признал существование достаточных доказательств того, что прокурор Нисман не мог сам выстрелить себе в голову в январе 2015 года.

Напомним, де Киршнер и другие высокопоставленные аргентинские чиновники посчитали смерть Нисмана самоубийством, однако в 2016 году прокуратура настояла на продолжении расследования. В частности, следователи указывали на то, что в доме, где было найдено тело прокурора, не оказалось отпечатков пальцев его близких, компьютер и телефон были очищены, а следы пороха на руках покойного отсутствовали.

В нынешнем судебном постановлении, указывает Reuters, называется имя главного подозреваемого – это Диего Лагомарсино, бывший сотрудник Нисмана. Ранее он признался, что передал своему начальнику пистолет, из которого был произведен роковой выстрел, однако настаивал на том, что прокурор сам попросил у него оружие для того, чтобы защитить себя и семью.

В начале декабря федеральный суд запросил домашний арест экс-президента страны Кристины Фернандес де Киршнер по обвинению в измене Родине. Предполагается, что экс-президент, ныне занимающая пост в сенате, попыталась скрыть причастность Ирана к теракту 1994 года в обмен на сделку о покупке нефти и оружия.

18 июля 1994 года в результате взрыва бомбы в еврейском культурном центре AMIA, приведенной в действие террористом-смертником, погибли 89 человек. Еще более 200 получили ранения.

В расследовании теракта приняли участие израильские правоохранительные органы. Однако на аргентинские власти постепенно посыпались обвинения в препятствовании расследованию. Так, в сентябре 2004 года все граждане Аргентины, проходившие по этому уголовному делу, были оправданы.

Ранее расследование о взрыве вел прокурор Альберто Нисман. По мнению Нисмана, к организации теракта были причастны как бывшие иранские дипломаты в Буэнос-Айресе, так и видные политики Исламской Республики. В настоящий момент в международный розыск объявлены пять граждан Ирана, в том числе бывший министр обороны.

Между тем в январе 2013 года Аргентина и Иран подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в расследовании теракта. Это соглашение вызвало крупный скандал, а также резкую критику со стороны представителей аргентинской оппозиции и еврейской общины. Они полагают, что договоренность свидетельствует о намерении Аргентины спустить расследование на тормозах.

Нисман утверждал, что Кристина Киршнер, занимавшая пост президента Аргентины с 2007-го по 2015 год, лично препятствовала расследованию дела и мешала обвинению иранцев, причастных к взрыву, получив за это от Ирана 50 млн песо. Прокурор, сменивший Альберто Нисмана, продолжил расследование в отношении де Киршнер.

Уже после ареста экс-президента выяснилось, что Аргентина и Иран просили Интерпол прекратить розыск иранских граждан, подозреваемых в совершении теракта 1994 года.

Экс-президент настаивает на том, что выдвинутые против нее обвинения необоснованны, и обвиняет действующие власти в политическом преследовании.

NEWSru.com

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