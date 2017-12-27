Федеральный суд Аргентины признал смерть прокурора Альберто Нисмана, который был найден мертвым после того, как обвинил занимавшую тогда пост президента Кристину де Киршнер в сокрытии причастности Ирана к теракту в Еврейском центре Буэнос-Айреса, насильственной.
Судья Джудиан Эрколини в 656-страничном постановлении признал существование достаточных доказательств того, что прокурор Нисман не мог сам выстрелить себе в голову в январе 2015 года.
Напомним, де Киршнер и другие высокопоставленные аргентинские чиновники посчитали смерть Нисмана самоубийством, однако в 2016 году прокуратура настояла на продолжении расследования. В частности, следователи указывали на то, что в доме, где было найдено тело прокурора, не оказалось отпечатков пальцев его близких, компьютер и телефон были очищены, а следы пороха на руках покойного отсутствовали.
В нынешнем судебном постановлении, указывает Reuters, называется имя главного подозреваемого – это Диего Лагомарсино, бывший сотрудник Нисмана. Ранее он признался, что передал своему начальнику пистолет, из которого был произведен роковой выстрел, однако настаивал на том, что прокурор сам попросил у него оружие для того, чтобы защитить себя и семью.
В начале декабря федеральный суд запросил домашний арест экс-президента страны Кристины Фернандес де Киршнер по обвинению в измене Родине. Предполагается, что экс-президент, ныне занимающая пост в сенате, попыталась скрыть причастность Ирана к теракту 1994 года в обмен на сделку о покупке нефти и оружия.
18 июля 1994 года в результате взрыва бомбы в еврейском культурном центре AMIA, приведенной в действие террористом-смертником, погибли 89 человек. Еще более 200 получили ранения.
В расследовании теракта приняли участие израильские правоохранительные органы. Однако на аргентинские власти постепенно посыпались обвинения в препятствовании расследованию. Так, в сентябре 2004 года все граждане Аргентины, проходившие по этому уголовному делу, были оправданы.
Ранее расследование о взрыве вел прокурор Альберто Нисман. По мнению Нисмана, к организации теракта были причастны как бывшие иранские дипломаты в Буэнос-Айресе, так и видные политики Исламской Республики. В настоящий момент в международный розыск объявлены пять граждан Ирана, в том числе бывший министр обороны.
Между тем в январе 2013 года Аргентина и Иран подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в расследовании теракта. Это соглашение вызвало крупный скандал, а также резкую критику со стороны представителей аргентинской оппозиции и еврейской общины. Они полагают, что договоренность свидетельствует о намерении Аргентины спустить расследование на тормозах.
Нисман утверждал, что Кристина Киршнер, занимавшая пост президента Аргентины с 2007-го по 2015 год, лично препятствовала расследованию дела и мешала обвинению иранцев, причастных к взрыву, получив за это от Ирана 50 млн песо. Прокурор, сменивший Альберто Нисмана, продолжил расследование в отношении де Киршнер.
Уже после ареста экс-президента выяснилось, что Аргентина и Иран просили Интерпол прекратить розыск иранских граждан, подозреваемых в совершении теракта 1994 года.
Экс-президент настаивает на том, что выдвинутые против нее обвинения необоснованны, и обвиняет действующие власти в политическом преследовании.
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