Смета визита понтифика

🔊 Воспроизвести

Литовские власти и Католическая церковь пытаются согласовать потребность в средствах для предстоящего визита Папы Франциска — выделенные средства будут использованы для сооружения сцен, обеспечения охраны и комфорта людей, на убранство общественных пространств, сообщает BNS.

Хотя почти все готовящиеся к визиту институты составили предварительные сметы будущих затрат, Церковь обещает сделать это после визита Папы Римского.

На прошлой неделе в правительстве состоялось заседание рабочей группы, которая должна оценить обоснованность планируемых затрат. В начале июля Кабинет министров принял решение о возмещении до 1,75 млн евро, которые должны быть выделены на подготовку двухдневного визита Папы в сентябре. Больше всего средств будет выделено Литовской Католической церкви через Министерство иностранных дел — более 1,2 млн евро. Департаменту охраны руководства (ДОР) через Министерство внутренних дел будет выделено до 248 тыс. евро. Столичному муниципалитету планируется выделить до 109 тыс. евро, муниципалитету Каунаса — до 163 тыс. евро. Немного более 28 тыс. евро должно получить Министерство здравоохранения.

Вице-канцлер правительства, председатель рабочей группы Альминас Мачюлис сказал, что надеется, что визит в действительности будет стоить меньше.

Между тем Церковь обещала обнародовать смету денежных расходов по окончании визита Папы Франциска. Она говорит, что в настоящее время не может ее представить, так как все цифры являются предварительными и могут изменяться.

Церковь говорит, что в дополнение к выделенным правительством 1,2 млн евро из собственных средств выделит еще 0,5 млн евро, собранных из пожертвований различных фондов и верующих.

Церковь намерена использовать государственные средства для установки сцен на Вильнюсской Кафедральной площади, на площади Лукишкес и в Каунасском парке «Сантакос», на небольшом возвышении возле Ворот Зари (Aušros Vartai), а также на оборудование для этих мест звуковой и осветительной аппаратуры, на экраны, электрификацию и другие технические решения.

Деньги также предназначены на инфраструктуру для участников встреч — разметку секторов, информационные палатки, павильоны для волонтеров, на указатели и стенды-карты, контейнеры.

«Правительство возместит стоимость этих необходимых расходов после визита Папы в соответствии с доказывающими это финансовыми документами. После визита Церковь планирует публично сообщить о своих расходах на организацию визита Папы Римского, — сказала BNS пресс-секретарь Санта Канците.

«Публичность всегда является показателем здорового, зрелого общества. Если мы предаем это гласности, то никогда не будет скандалов, а утаивание вызывает вопросы, потом начинается создание мифов», — считает руководитель Службы государственных закупок Диана Вилите.

Папа Франциск посетит Литву с 22 по 23 сентября. Позже он поедет в Латвию и Эстонию.

Информация «ЛК», BNS