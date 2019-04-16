СМИ назвали возможную дату визита Ким Чен Ына в РФ

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Лидер КНДР Ким Чен Ын может приехать в Россию через неделю. Об этом в понедельник, 15 апреля, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на источники.

Собеседники агентства рассказали, что Путин приедет во Владивосток в преддверии визита в Пекин 26-27 апреля, где запланировано участие российского президента в форуме «Один пояс, один путь».

Предполагается, что тогда же в столицу Приморского края приедет Ким Чен Ын для проведения давно запланированной личной встречи.

Предполагается, что Ким Чен Ын в ходе встречи попытается заручиться поддержкой РФ, чтобы оказать давление на американского президента Дональда Трампа после провальной встречи в Ханое.

Ранее глава Северной Кореи заявил, что готов встретиться с Трампом в третий раз при условии изменения Вашингтоном подхода к переговорам о денуклеаризации.

Напомним, в конце марта СМИ сообщили, что Ким Чен Ын намерен посетить в Россию после неудачной встречи с президентом США.

korrespondent.net