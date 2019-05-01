СМИ предупреждают об угрозе терактов на курортах

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Отдельные туристические регионы мира являются целями для новых атак, подобных терактам на Шри-Ланке. Об этом сообщила газета The Sunday Telegraph со ссылкой на источники в разведывательных службах.

Как подчеркнули собеседники издания, после окончательного падения «Исламского государства» на территории Сирии и Ирака, боевики собираются сосредоточиться на организации терактов на курортах.

Наиболее вероятными объектами атак называют Индию и Мальдивы, а также туристические районы Кении и Танзании.

«Халифат уничтожен, но в ближайшем будущем мы можем получить новую проблему: боевики ИГ расползутся по миру и будут искать возможность устроить теракты, чтобы еще раз заявить о себе», − отметил источник газеты.