СМИ проанализировали перспективы отношений Ирана и Европы после введения санкций

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Журналисты издания Handelsblatt проанализировали перспективы дальнейших отношений Европы и Ирана в свете возобновленных санкций со стороны США. Как пишут авторы статьи, на которую ссылается ,InoPressa , с течением времени Иран может отказаться от соблюдения договоренностей с Западом и спровоцировать ядерную гонку вооружений на Ближнем Востоке.

По мнению журналистов, после введения санкций европейцам «остается разочарование и чувство бессилия». Так, крупные инвесторы из Европы уже покинули Иран, так как боятся репутации нарушителей санкций. По словам одного из дипломатов, теперь необходимо по крайней мере защитить торговые отношения Ирана с Китаем и Россией , которые тоже подписывали ядерное соглашение и «совместно с европейцами пытаются спасти то, что можно спасти».

Само уведомление о санкциях США ввергло иранскую экономику в глубокий кризис, притом что Тегеран по-прежнему придерживается условий ядерного соглашения. Однако с течением времени могут взять реванш сторонники жесткой политики, выступающие против договоренностей с Западом. А провал соглашения с Ираном приведет к ядерной гонке вооружений на Ближнем Востоке.

«Правительство США считает санкции необходимыми для того, чтобы препятствовать стремлению Ирана к господству на Ближнем Востоке и поддержке террористических организаций вроде «Хизбаллы». Одновременно правительство Трампа надеется, что протесты дестабилизируют режим мулл, — пишут журналисты. — Однако европейские дипломаты настроены скептически. Говорят, что правительство Рухани становится неустойчивым, однако теократическая система стабильна. Не реформаторы, а именно реакционные силы в Тегеране извлекают выгоду из американской политики». По словам европейских политиков, для совместной внешней политики стран ЕС выход США из сделки с Ираном является тяжелым ударом и ошибочным сигналом независимо от проблематичной роли Ирана в регионе.

Что же до ответного закона, который запрещает европейским компаниям соблюдать американские санкции, то неясно, будут ли эти защитные меры работать на практике. Как отмечает Frankfurter Allgemeine Zeitung , на который также ссылается InoPressa , американский рынок представляется более важным для крупных компаний, нежели иранский. На фоне вашингтонского давления бизнес с Тегераном проблематичным считают и банки.

Кроме того, в ноябре, с введением новых санкций против Ирана, Вашингтон надеется не только блокировать Ирану доступ к долларам и остановить торговлю определенными металлами, но и помешать иранскому нефтяному экспорту. «Тегеран в ответ уже пригрозил заблокировать важный для экспортеров нефти из региона Персидского залива Ормузский пролив», — передает издание. Тем не менее введение со стороны ЕС блокирующего регламента , который позволит всем европейским организациям компенсировать ущерб от выполнения санкций, свидетельствует о намерении сохранить прежние договоренности с Ираном.

Напомним, США в одностороннем порядке восстанавливают масштабные санкции против Ирана, которые были ранее приостановлены в результате достижения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. По данным Минфина США, следует ожидать возвращения санкций на приобретение Ираном американских долларов, на торговлю золотом и другими ценными металлами, на продажу, поставку или торговлю алюминием и сталью, а также графитом и углем, на выпуск иранского долга, а также санкции против иранских автомобилей. Кроме того, Вашингтон отзывают разрешения, выданные в рамках СВПД, на возможность Ираном экспортировать ковры и продукты питания в США. Более болезненные санкции, которые направлены на возможность Ирана экспортировать нефть, вступят в силу 4 ноября.

Несмотря на то, что все члены «шестерки» заявили о своей приверженности соглашению с Ираном, о своем уходе из Ирана уже объявили такие гиганты, как Total, Maersk, Peugeot, General Electric и его дочерняя компания Baker Hughes, Honeywell, Boeing, Lukoil, Reliance, Dover, Siemens. Представители Robert Bosch GmbH, Airbus, Shell, Siemens также рассказали, что их компании будут соблюдать все необходимые требования и ограничения для продолжения работы в Иране в связи с введением санкций со стороны США.

Кроме того, сенаторы от Республиканской партии направили письмо в посольства Германии, Франции и Великобритании в США, призвав страны соблюдать все американские санкции, отметив, что попытки «уклониться от американских законов или подорвать их» вызовут «особенное беспокойство» и наказание иностранных компаний, которые не соблюдают санкционный режим. Это может произойти в ближайшие несколько недель и коснется некоторых европейских и азиатских компаний, а также более крупных китайских и российских фирм, которые все еще находятся в Иране.

В свою очередь, Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США намерены ввести против Тегерана даже более жесткие санкции, чем те, которые существовали до подписания международного соглашения по иранской ядерной программе в 2015 году. Он отметил, что санкции являются ответом иранскому руководству за «злонамеренные действия», и что ответственность за пагубный эффект от санкций ложится на иранское правительство. По его словам, санкции против Ирана будут соблюдаться до тех пор, пока страна радикально не изменит свой политический курс.

NEWSru.com