СМИ сообщили о достижении перемирия между Израилем и «Хамасом»

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Израиль и контролирующее сектор Газа движение «Хамас» договорились о перемирии в прибрежном анклаве. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya .

По поступающей информации, соглашение достигнуто при посредничестве Египта, которое осуществляет контакты с обеими сторонами. «Израиль и «Хамас» договорились о прекращении огня», — приводит канал слова официального палестинского источника, не называя его.

Кроме того, о подписании соглашения о прекращении огня вечером 9 августа сообщил телеканал «Аль-Джазира». Согласно этому источнику, соглашение вступило в силу в 22:45 по иерусалимскому времени. Между тем официальный источник в Иерусалиме сообщил сайту NEWSru.co.il , что сообщение «Аль-Джазиры» не имеет под собой никаких оснований. Менее чем за час до этого сообщения «Аль-Джазиры» завершилось заседание военно-политического кабинета Израиля, который «отдал армии распоряжение продолжить интенсивные атаки на террористов».

Между тем армия обороны Израиля не фиксировала в ночь на пятницу новых ракетных и минометных обстрелов из сектора Газа. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в армейской пресс-службе. Возобновлено нормальное движение поездов по железнодорожной ветке между Ашкелоном и Сдеротом.

Ситуация вокруг Газы резко обострилась в среду, когда палестинские радикалы начали интенсивные обстрелы якобы в ответ на убийство двух бойцов сопротивления. По Израилю запустили 180 ракет и минометных снарядов, система ПВО «Железный купол» перехватила 30 из них, но несколько снарядов разорвались на территории населенных пунктов, в результате чего ранения получили 7 человек. В ответ израильские истребители поразили около 150 военных целей «Хамас» в секторе Газа. В результате были убиты трое палестинцев, еще около 20 арабов пострадали.

NEWSru.com