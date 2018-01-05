СМИ сообщили о падении баллистической ракеты на северокорейский город

Неудачное испытание межконтинентальной баллистической ракеты Северной Кореи, которое состоялось 29 апреля 2017 года, закончилось падением обломков на населенный пункт. Об этом сообщает The Diplomat со ссылкой на источник в правительстве США.

По данным издания, ракета среднего радиуса действия “Хвасон-12” упала на город Токчхон с населением в 237 тысяч человек, при этом был нанесен “серьезный ущерб” промышленным и сельскохозяйственным строениям. Источник отмечает, что ракета находилась в воздухе около минуты и преодолела не более 70 километров, а взрыв мог быть достаточно мощным из-за большого объема неизрасходованного топлива. Журналисты сомневаются, что жертв могло быть много, так как ракета упала на территорию промышленной зоны в нерабочее время.

В феврале 2016 года КНДР произвела успешный запуск ракеты-носителя “Кванмёнсон”. В мире расценили этот шаг как испытание межконтинентальной баллистической ракеты, после чего Совбез ООН одобрил новый пакет санкций в отношении Пхеньяна. Документ предусматривал запрет на экспорт Пхеньяном угля, железной руды, титана, ванадия, золота и других ценных металлов, а также эмбарго на поставки в КНДР авиационного и ракетного топлива. Кроме того, были введены санкции в отношении банковского сектора, обязательные проверки грузов и адресные меры против лиц и организаций, связанных с ядерной и ракетной программами.

После этого Северная Корея провела целый ряд ядерных и ракетных испытаний, что привело к обострению ситуации вокруг Корейского полуострова. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявлял о готовности нанести удар по США, а глава Белого дома Дональд Трамп не исключал военного решения конфликта.

22 декабря 2017 года Совет безопасности ООН единогласно принял резолюцию о новых санкциях в отношении Северной Кореи, которые стали ответом на очередное испытание, проведенное 29 ноября. По данным северокорейского новостного агентства ЦТАК, ракета нового типа “Хвасон-15” за 53 минуты полета поднялась на высоту 4475 километров и преодолела дистанцию в 950 километров. Эксперты посчитали, что потенциально ракета может доставить заряд практически в любую точку территории США.

Разработанный США документ включил в себя меры по сокращению поставок нефти Северной Корее вплоть до 90%. Кроме того, резолюция предлагает обязать всех северокорейских граждан, работающих за границей, вернуться домой в течение года. Проект резолюции изначально был более жестким и предусматривал полный запрет на импорт нефти в КНДР, а также заморозку активов членов правительства Северной Кореи и ее лидера Ким Чен Ына. Однако итоговая версия документа была согласована правительством США с Китаем, который является главным торговым партнером КНДР.

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