СМИ: Турция и США не договорились по С-400

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Турция и США во время консультаций, которые состоялись на этой неделе, не смогли преодолеть разногласия, касающиеся приобретения Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом во вторник, 16 апреля, сообщила газета The Wall Street Journal.

Отмечается, что по словам официальных лиц, представители Вашингтона и Анкары не смогли выйти из тупика относительно планов Турции развернуть этим летом российские системы ПВО, которые, по заявлению Пентагона, могут представлять угрозу истребителям США в регионе

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын выразил надежду на то, что американская сторона не будет применять «контрпродуктивные» меры против Анкары в связи с покупкой С-400.

По информации издания, Турция, вероятнее всего, начнет развертывание С-400 в течение следующих двух или трех месяцев, что «оставляет мало времени для решения спорного вопроса».

Калын также указал, что Анкара не исключает возможности приобрести и американские ЗРК Patriot.

Он подчеркнул, что данные системы не станут заменой С-400.

Ранее сообщалось, что США приостановили поставки оборудования для американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 в Турцию в связи с решением Анкары приобрести у России зенитную ракетную систему С-400.

Напомним, Москва и Анкара достигли договоренности о сделке по С-400 в 2017 году. Речь идет о поставке четырех дивизионов ЗРК на сумму 2,5 миллиарда долларов. Часть сделки Турция оплатит сама, часть − за счет российского кредита.