СМИ: Турция и США не договорились по С-400

Турция и США во время консультаций, которые состоялись на этой неделе, не смогли преодолеть разногласия, касающиеся приобретения Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом во вторник, 16 апреля, сообщила газета The Wall Street Journal.
Отмечается, что по словам официальных лиц, представители Вашингтона и Анкары не смогли выйти из тупика относительно планов Турции развернуть этим летом российские системы ПВО, которые, по заявлению Пентагона, могут представлять угрозу истребителям США в регионе
Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын выразил надежду на то, что американская сторона не будет применять «контрпродуктивные» меры против Анкары в связи с покупкой С-400.
По информации издания, Турция, вероятнее всего, начнет развертывание С-400 в течение следующих двух или трех месяцев, что «оставляет мало времени для решения спорного вопроса».
Калын также указал, что Анкара не исключает возможности приобрести и американские ЗРК Patriot.
Он подчеркнул, что данные системы не станут заменой С-400.
Ранее сообщалось, что США приостановили поставки оборудования для американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 в Турцию в связи с решением Анкары приобрести у России зенитную ракетную систему С-400.
США выступают против покупки С-400 турецкой стороной. Вашингтон требует от Анкары отказаться от российских комплексов в пользу американских ЗРК Patriot.