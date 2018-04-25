СМИ узнали о «тайной линии связи» с Кремлем, которую Бутина пыталась наладить в США с помощью потомка Рокфеллера

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Россиянка Мария Бутина , находящаяся под стражей в США в связи с обвинениями в том, что она была незарегистрированным иностранным агентом, пыталась создать секретный канал связи между представителями США и Кремлем, а одним из тех, кто ей в этом помогал, был наследник клана Рокфеллеров (правнук Джона Рокфеллера-младшего) — американец Джордж О’Нилл-младший.

Об этом пишут агентство Bloomberg и газета The Wall Street Journal со ссылкой на материалы дела россиянки.

По данным WSJ, находясь в США, Бутина обсуждала с американцами идею проведения так называемых «ужинов дружбы», на которых должны были собираться вместе россияне и политически активные граждане США. Одно из таких мероприятий было проведено в начале февраля 2017 года перед Национальным молитвенным завтраком того года и всего через несколько дней после инаугурации нового президента США Дональда Трампа, которого, как известно, позднее обвинили в связях с Россией.

Организатором того ужина стал Джордж О’Нилл. В апреле того же года он сам писал в колонке для издания American Conservative, что «организовал ужин на Капитолийском холме, собравший вместе некоторых бывших и действующих российских официальных лиц и ряд видных американских республиканцев и консерваторов, среди которых были два конгрессмена, издатель одного консервативного журнала, несколько журналистов и другие», говорится в статье, перевод которой публикует InoPressa .

Согласно аффидавиту ФБР, через несколько дней Бутина прислала О’Нилу благодарственное электронное письмо. В нем она сообщала, что «мой дражайший президент получил «послание» о (…) вашем конструктивном и любезном внимании к россиянам».

В еще одном из электронных писем Бутиной также говорилось, что в состав российской делегации, участвовавшей в ужине, входят «очень влиятельные» люди, приближенные к Кремлю. Среди них был Александр Торшин, близкий к Владимиру Путину, уточняется в статье Bloomberg, на которую ссылается InoPressa .

Сам О’Нил сообщал, что организованный им ужин был направлен на поддержание конструктивного диалога и борьбу с русофобией. Однако Bloomberg отмечает, что, как утверждают теперь американские прокуроры, по крайней мере у некоторых из россиян, пришедших на ужин, была более вредительская повестка. По мнению журналистов, «О’Нил мог, умышленно или нет, помогать Бутиной с ее задачей по установлению неофициального канала связи между Кремлем и ведущими республиканцами».

«Согласно судебным документам, предположительно, О’Нил начал предпринимать усилия по установлению контактов между Бутиной и видными консерваторами в марте 2016 года, когда стало ясно, что Трамп станет кандидатом на пост президента от Республиканской партии», — говорится в статье.

В то же время Бутина якобы писала двум американцам — считается, что Эриксону и О’Нилу — что Торшин подтвердил «свою заинтересованность в нашем российско-американском проекте» и что член администрации Путина одобрил «выстраивание этого канала коммуникации».

В сентябре 2016 года Бутина снова написала тем двум американцам с призывом провести еще один ужин в Вашингтоне в начале октября. Он состоялся 4 октября, и в тот же день предположительно Эриксон писал своему знакомому, что участвует в «установлении очень конфиденциальной линии связи между Кремлем и ключевыми лидерами» республиканцев через организацию по защите прав на ношение оружие. Считается, что эта организация — Национальная стрелковая ассоциация, говорится в статье.

NEWSru.com