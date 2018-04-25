Смоленская икона Богородицы. Первый Спас

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Давным-давно, когда мы только еще делали первые шаги в сторону православия, на одном из занятий в воскресной школе смотрели слайды с богородичными иконами. Задача была определить иконографический тип. Публика была разношерстная, в основном зеленые неофиты.

Меняются на экране изображения, а мы хором чуть ли не скандируем: «Умиление, Одигитрия, Оранта…» И вдруг во время показа очередного слайда одна старушка (их было немного в нашей компании, но были), которая, кстати, не скандировала вместе с нами, тихонько сказала: «Смоленская». И все притихли и стали внимательно всматриваться в образ. Тут-то до многих дошло, что у каждой иконы есть, кроме иконографического типа, имя, есть история, есть чудеса, посредством ее совершенные.

Одного моего знакомого судьба закинула в Смоленск. Жизнь его была там трудна, одинока и полна опасностей. И когда было совсем туго, шел он в Успенский собор и подолгу простаивал перед Смоленской иконой. И становилось легче на душе, отступали опасности, и жизнь переставала казаться такой одинокой. Ведь у него была Та, Которая понимала без слов, охраняла и утешала.

Смоленская – одна из самых древних и самых почитаемых у нас икон Богородицы. По преданию написана она была евангелистом Лукой, так же как и Владимирская, Ченстоховская и некоторые другие образы Божьей Матери. Так ли это на самом деле, нам неизвестно – документов и других достоверных свидетельств нет, произвести экспертизу самого глубокого красочного слоя нет возможности. Да и надо ли это делать? И это ли главное? Главное то, что образ Смоленский – чудотворный, и через него Богородица помогает, исцеляет и защищает.

Икона эта сначала находилась в Антиохии, потом в Иерусалиме, а позже в Константинополе. Византийский император Константин IX Мономах в 1046 году выдал свою дочь Анну замуж за сына Ярослава Мудрого Всеволода и благословил ее в неблизкий путь этим образом. Так Смоленская, вернее Одигитрия (Путеводительница), попала на Русь. Сын Всеволода Владимир Мономах перенес его в Смоленск, поместил в Успенский собор. Вот с этого времени икона и получила имя Смоленской Одигитрии. В скобках напомню, что Путеводительница, по-гречески Одигитрия – это один из распространенных типов изображения Богородицы на иконах, где Она указывает на Младенца-Христа как на единственно верный путь для христианина. Кроме этого, существуют еще иконографические типы Умиление (Дева Мария и Младенец щека к щеке) и Оранта или Знамение (Богородица с поднятыми в молитве руками).

Смоленск – один из древнейших русских городов, первое упоминание о нем относится к 863 году. Более века он был в составе Великого княжества Литовского (1404-1514). Три десятка лет в Смутное время находился под Польшей. Так что защищаться и защищать ему приходилось много. Поэтому одно из первых чудес хранительницы города Смоленской Одигитрии связано с войной. В 1239 г. Батый подошел к Смоленску. Дать отпор горожане были не в силах. И вот воину Меркурию был голос от иконы: «Посылаю тебя оградить дом Мой». Богатырь ночью проник в стан Батыя, перебил множество врагов, в том числе и их сильнейшего воина, погиб сам, но город спас – татары ушли.

Когда Смоленск был литовским городом, Витаутас выдал свою дочь Софию за московского князя Василия Дмитриевича. Переезжая в Москву, княжна взяла с собой и Смоленскую. С 1398 по 1456 год икона была в Москве. Но смоляне упросили вернуть ее на «родину», а в столице остались две копии. А в 1602 г. для Смоленска сделали еще один список. Он во время Отечественной войны 1812 г. вместе с Иверской и Владимирской находился в русской армии для поднятия боевого духа.

До Великой Отечественной войны первообраз Смоленской находился в местном Успенском соборе. В 1941 году Смоленск был оккупирован. После освобожнения города в 1943 году иконы в соборе не оказалось. Теперь ее место занимает икона начала XVII века из храма над Днепровскими воротами Смоленского кремля.

Существуют около 30 чудотворных списков Смоленской: Седмиезерная, Шуйская, Игрицкая, Югская, Выдропусская… Находятся они в разных концах России, каждая имеет свою историю, каждая прославилась чудесами. И празднуют их память в один день – 10 августа (28 июля по ст. ст.).

Вот одно из последних чудес иконы. В 1994 году из краеведческого музея вологодского городка Устюжна была похищена Смоленская Одигитрия. Воров не нашли. Но через несколько лет образ был обнаружен в Лондоне. Когда святыню везли на самолете в Москву, было объявлено штормовое предупреждение. Гроза с ураганным ветром вырывала деревья. Лайнер, на борту которого переправляли икону, из-за погодных условий не мог приземлиться. Летчики сделали последний круг над столицей. Внезапно ливень прекратился, ветер стих и засияло солнце. Все до единого были уверены: Богородица предотвратила гибель людей (по материалам сайта www.sedmitza.ru от 24 января 2006 г.).

В Кельмском районе в селе Колайняй есть небольшая деревянная церковь в честь Смоленской иконы. Приход там тоже небольшой, и как следствие, службы совершаются нечасто. Но в пятницу, 10 августа, в 10.00 состоится праздничная литургия.

И пару слов в заключение еще об одном празднике. 14 августа Происхождение (изнесение) честных древ Животворящего Креста Господня. Это первый из трех августовских господских праздников. Поэтому его еще называют Первым Спасом. В этот день освящают воду, потому он и Мокрый Спас. А также Медовый, так как в этот день принято святить свежий мед. По этой причине Происхождение древ очень любим православным народом, хотя в богослужебной иерархии занимает далеко не первое место.

Есть и еще одно название у этого праздника, как бы сейчас сказали, проблемное – маковый Спас. Но это чисто народное творчество. Дело в том, что на Изнесение поминаются мученики Маккавеи, пострадавшие во II веке до Р. Х. за отказ нарушить ветхозаветный закон. И потому что имя Маккавеев созвучно слову «мак», появилось еще одно название и насаждается снизу еще она традиция. На лицо так называемая вульгарная этимология, т. е. попытка «перевести» непонятные выражения при помощи похожих по звучанию слов. Словом, народ требует еще и освящения мака в этот день – испытание на смирение батюшек.

Но мы-то с вами понимаем, что в этот день главное не освящение даров природы, а поклонение Кресту. С Первого Спаса начинается очень строгий, под стать Великому, двухнедельный Успенский пост.

Петр ФОКИН, псаломщик Знаменской церкви