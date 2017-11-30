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Смычка NordBalt снова действует

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 11 30, 12:10   |   Комментариев: 0

Электроэнергетическая смычка между Литвой и Швецией NordBalt возобновила работу в среду вечером после того, как была устранена неисправность на клайпедской преобразовательной станции, сообщила электропередающая компания Litgrid.

Как утверждает компания, смычка снова действует с вечера среды. Она не работала с раннего утра среды, когда была зафиксирована неисправность на клайпедской преобразовательной станции.

Предварительно планировалось, что смычка снова заработает в ночь на 3 декабря.

В середине следующего года планируется заменить находящиеся на суше муфты смычки.

BNS

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