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Смычка NordBalt снова заработает этой ночью

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 11 23, 13:00   |   Комментариев: 0

Не действующая из-за неисправности кабеля электроэнергетическая смычка между Литвой и Швецией NordBalt снова заработает в полночь.

Представитель электропередающей компании Litgrid Гедрюс Карсокас сообщил, что смычка начнет действовать ранее, чем планировалось – в полночь 24 ноября.

Ранее сообщалось, что смычка отключилась из-за неполадки кабеля, а работы по ее ремонту могут продолжиться до 26 ноября.

В период, когда не действует смычка NordBalt, резервные услуги литовским потребителям предоставляет Круонисская гидроаккумулирующая электростанция.

Стоившую 550 млн. евро 453-километровой длины кабельную линию между Швецией и Литвой шведская компания ABB проложила в конце 2015 года.

BNS

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