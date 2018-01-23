Смычка NordBalt уже действует

Не действовавшая в течение недели электроэнергетическая смычка между Швецией и Литвой NordBalt снова доступна для рынка.

Представитель электропередающей компании Litgrid Гедрюс Каросас сообщил, что смычка начала действовать в понедельник вечером примерно в 22.50. Она не действовала с 15 января.

Пока смычка не действовала, в Литве в последние дни подскочила цена на электроэнергию – в зоне торговли Литвы на бирже Nord Pool электроэнергия в понедельник стоила 56,88 евро за мегаватт-час, а во вторник цена поднялась до 79,08 евро за мегаватт-час.

Муфты сухопутного кабеля NordBalt, из-за которых на смычке часто возникают неисправности, намечается заменить в период с 30 июля до 10 октября.

BNS

Метки: NordBalt, Гедрюс Каросас, Литва