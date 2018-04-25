Снегопады в Великобритании: закрыты сотни школ, нарушено авиасообщение

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На Великобританию обрушились сильные снегопады, в ряде районов страны объявлен желтый уровень опасности, сообщает ВВС.

Из-за гололеда и снега закрыты более 500 школ в Уэльсе, около 200 — в графстве Беркшир, 250 — в Уилтшире и 300 — в Бакингемшире.

Непогода внесла коррективы в авиасообщение. Так, в аэропорту Хитроу отменено более 35 рейсов, аэропорт Бристоля закрыт. В Корнуолле более 100 человек были вынуждены провести ночь в одном из местных пабов, поскольку их автомобили застряли в снегу.

Похожая ситуация произошла со студентами колледжа Callywith в городе Бодмине, которым пришлось переночевать в учебном заведении.

По прогнозам синоптиков, мокрый снег и дожди продолжатся в ряде регионов страны до вечера 1 февраля. Водителей автомобилей предупреждают о гололеде.

belta.by