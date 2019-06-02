Снести или оставить?

🔊 Воспроизвести

Что делать с памятниками, если они принадлежат прошлой эпохе? Демонтировать, отправить на свалку истории или просто аккуратно перенести на новое место?

Предложение комиссии Вильнюсского самоуправления снести стоящий в центре столицы памятник литовскому советскому писателю Пятрасу Цвирке вновь вызвало дискуссии о том, что же все-таки делать с реликтами советской эпохи.

Советская символика, памятники и названия улиц для одних являются свидетельством их пришедшейся на время СССР молодости и зрелых лет. Для других вся постсоветская атрибутика приобретает некую историческую ценность как память о прошлых, пусть и нелегких временах. Молодое поколение, успевшее родиться и вырасти во времена независимой Литвы, вообще зачастую игнорирует и названия улиц, и памятники.

Ответственные лица Вильнюсского самоуправления не раз говорили о планах убрать из центра города памятник писателю и советскому деятелю Пятрасу Цвирке, однако литовские писатели просят не делать этого.

Памятник Цвирке стоит в центре столицы, на перекрестке ул. Пилимо и Памянкальне, в сквере имени Цвирки. Столичные консерваторы призывали убрать памятник еще в мэрии прошлого созыва, но горсовет так и не принял решения по этому вопросу. На этот раз консерваторы снова включили этот вопрос в повестку дня коалиционного соглашения. В феврале 2019 года почти 1000 человек подписали петицию, в которой сказано, что памятник Цвирке – «символ оккупации и коллаборантов», поэтому его надо убрать. В планах по реорганизации сквера место памятнику не отведено.

Ранее публично велись дискуссии о том, что памятник можно было бы перевезти к мемориальной усадьбе Цвирки в Клангяй, Юрбаркский район. Представитель консерваторов Пауле Кузмицкене сказала BNS, что правящие объявили конкурс на обновление этого сквера и после обновления скульптуры в сквере, скорее всего, не останется. «Мы говорили, что можно объявить конкурс художественных проектных предложений с видами сквера, тогда посмотрим, что будет. Нет акцента, касающегося памятника, но мы все понимаем, что надо решать эту ситуацию. Да, убрать», – сказала Кузмицкене.

После того, как писатели Литвы распространили призыв сохранить памятник писателю и советскому деятелю Пятрасу Цвирке в Вильнюсе, министр культуры Миндаугас Кветкаускас также призвал самоуправление не спешить принимать решение и организовать дискуссии по этому вопросу. Обращение Союза писателей было адресовано М. Кветкаускасу и мэру Вильнюса Ремигиюсу Шимашюсу.

«Я бы порекомендовал не торопиться, провести более широкую дискуссию, о чем и просит Союз писателей», — сказал министр BNS.

Сам М. Кветкаускас говорит, что как литературовед изучал наследие П. Цвирки и других советских писателей. По его мнению, в обсуждении должно участвовать не только Министерство культуры, но и парламентская Комиссия по борьбе за свободу и исторической памяти. «Поскольку мы имеем дело с наследием советской эпохи, вопросом памяти, а также с увековечиванием литературной классики, мы должны обсудить, как этот сквер может выглядеть в будущем, как он может быть сформирован. Я думаю, что мы должны говорить о возможных разных концепциях этого пространства, разных предложениях, но не о сносе или разрушении памятника», — сказал он.

Пятрас Цвирка — литовский советский прозаик и поэт. Вместе с другими депутатами «Народного сейма» он ходатайствовал перед Верховным Советом СССР о приеме Литвы в состав Советского Союза. Также он был главой Союза писателей Литовской ССР.

Памятник писателю был установлен в Вильнюсе в 1959 году. Предложения по демонтажу монумента озвучивались в Литве и ранее, однако окончательное решение так и не было принято.

Люди, выступающие за то, чтобы памятник убрали из центра города, напоминают, что в 1940 г. Цвирка сотрудничал с Москвой, а потом, когда возглавил Союз писателей, исключал из него коллег за антисоветские взгляды, передавал информацию органам. Те, кто выступает в защиту памятника, говорят, что Цвирку надо оценивать как допустившего ошибки талантливого прозаика, а не подвергать цензуре советское наследие.

Избавившись от прежних символов, столица Литвы с трудом обретает свой новый облик. По-прежнему остается незавершенной главная площадь – Лукишкю. Продолжаются эксперименты и на Зеленом мосту. Проведенная реконструкция этого исторического моста так и не стала привлекательным объектом для туристов. Не станет ли реконструкция сквера в центре города очередным неудавшимся архитектурным проектом?

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt