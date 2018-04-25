«Снежные гонки» — лучшее зимнее развлечение для маленьких зрителей

🔊 Воспроизвести

Когда в 2016 году дети маленького горного городка устроили забавную «Снежную битву» (анг. „Snowtime“), никто не мог поверить, что этот фильм, появившийся на больших экранах, вызовет столько внимания и симпатий со стороны детей. После трехлетнего перерыва канадские анималисты приглашают маленьких зрителей окунуться в вихрь зимних развлечений и всем вместе принять участие в «Снежной гонке», которая стартует в кинотеатрах с 22 февраля.

А чем еще заняться зимой, когда можно целых две недели отдыхать от школы, а за окном снега столько, что хоть на санях езжай? Конечно, организовать саночную гонку! Гонка должна быть особой, иметь самую скользкую трассу, самые быстрые санки, самых лучших гонщиков и честных соперников. Организатор гонок Фрэнки продумал все до мелочей, но никто даже не подозревал, что деревенский новичок Зак и его двоюродная сестра Чарли не только нечестно выиграют гонку, но и испортят санки Фрэнки. Фрэнки подозревает подлог и требует, чтобы новая гонка проводилась по всем правилам.

«Снежная гонка» — это настоящий мир приключений и фантазий, созданный специально для детей, а характеры персонажей цветасты, как и сама история. Каждый из них уникален, самобытен, полон безумных идей и мечтаний. Они строят особенные планы, сложные трассы, придумывают, как будут выглядеть самые быстрые сани в мире, не обращают внимания на время, танцуют, поют, а родители не заставляют возвращаться домой. Это так важно детям, что небольшая горная деревня надолго останется в головах маленьких зрителей, а ценности, закодированные создателями фильма, позволят понять многие важные вещи в жизни.

Эта история прекрасно передает детям мысль о честности, справедливости, заботе, любви и дружбе. Спускаясь с горы зимой или гоняя на велосипеде летом, надо оставаться надежным другом, а главное, быть верным себе, потому что честные соревнования почетны, а вкус победы слаще. Надо понять, что настоящая дружба сильнее, чем обида и обман, а правда намного лучше, чем ложь, любовь может преодолеть все препятствия, ответственность и забота о слабейших — одно из самых прекрасных проявлений человека.

Мы не сомневаемся, что приключения Фрэнки, Зака, Чарли, Софии и других героев напомнят родителям маленьких зрителей их собственное детство, а детям будет так классно, что они захотят сесть на санки, пригласить друзей и вдоволь покататься с горы.

Спортивная, насыщенная детским смехом, снегом и поучительными историями лента «Снежные гонки» — в кинотеатрах с 22 февраля.