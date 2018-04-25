«Снежные гонки» — на старт! Внимание! Марш!

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Помните ли вы мультфильм «Снежная битва»? Зрителям была рассказана история о маленькой деревушке, в которой дети решили развлечь себя, устроив грандиозную битву на снежках. Ну, догадаетесь, что будет во второй части мультфильма?

Только зимой от мороза трещат заборы, хлопьями идет снег, а за окном — снега по горло! Чем заняться? Лучший план — взять санки, пригласить друзей, найти самую заманчивую гору и организовать захватывающие гонки!

Как только выпадает снег, маленькая горная деревушка становится настоящей саночной трассой, на которой все дети хотят испытать свои силы. Организатор гонок Фрэнки — Четырехглазый — мечтал об этой трассе круглый год, и, наконец, его мечта сбылась!

Готова к снежным играм трасса, все детали продуманы до мелочей, но что за гонки без серьезных противников? Противником Фрэнки и его приятелей становятся деревенский новичок Зак и его быстрая двоюродная сестра Чарли, которые хотят победить любой ценой и пытаются мухлевать.

Санки команды Фрэнки ломаются всего за несколько метров до финиша. Прозорливый Четырехглазый подозревает новичков. Истина должна быть раскрыта! Срочно требуются новая гоночная трасса и новые гонки! На этот раз все по-другому, новая трасса Фрэнка, новые опасные повороты и сюрпризы для нечестных противников! Кто победит сейчас?

Веселая, по-зимнему спортивная и поучительная анимационная история для всей семьи в кино с 22 февраля!

Режиссер: Бенуа Годбоу.

Страна: Канада.

Ценз: V

Жанр: анимация, комедия, приключения.